Malteser laden in Mühlhausen zum Trauer-Café

Mühlhausen. Das Treffen für Betroffene am 24. November dient dem Austausch und der gegenseitigen Hilfe.

Zum nächsten Trauer-Café laden die Malteser am 24. November um 14 Uhr in das Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“ in Mühlhausen ein. Nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen soll der Treff Trauernden helfen, in den Alltag zurückzufinden. Das sei nicht immer einfach, weiß Bärbel Stoll, eine der Koordinatorinnen des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes der Malteser im Kreis. Der Austausch mit anderen Betroffenen könne helfen.

Das Trauer-Café ist offen und der Besuch kostenfrei. Es wird von ausgebildeten Begleiterinnen betreut und ist gedacht für Menschen, deren Verlust schon einige Wochen zurückliegt. Um eine Voranmeldung wird unter Telefon: 03601/ 88 82 915 gebeten.