Mann mit geladener Waffe bedroht: Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen mutmaßlichen Drogenhändler

Seit Samstag, 4. Dezember, sitzt ein 57-jähriger Mann aus Bad Langensalza in Untersuchungshaft. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei Mühlhausen wegen des Verdachtes des versuchten Totschlags, des illegalen Waffenbesitzes und unerlaubten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge.

Der Tatverdächtige war am Freitag, 3. Dezember, in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Bad Langensalza gelangt, nachdem er vorher bei einem 48-Jährigen geklingelt hatte. Als dieser ihm entgegenlief, kam es zu einer Rangelei, nachdem der Tatverdächtige ihm eine geladene Waffe entgegenstreckte und drohte, wie es im Bericht der Polizei heißt. Beide Beteiligten stürzten und verletzten sich leicht. Die Schusswaffe fiel dem Angreifer aus der Hand.

Alarmierte Polizisten nahmen den 57-Jährigen fest und stellten die Schusswaffe sicher. Danach folgten weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei und mehrere Durchsuchungen in der Wohnung des Tatverdächtigen und einem Gartenhaus in Bad Langensalza. Die Ermittler stellten neben einem geladenen Revolver und Munition, auch ca. 3 Kilo Haschischplatten und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher.

Offensichtlich ist der Täter schon Jahre im Drogenhandel tätig und wollte sich laut Polizei bei dem 48-Jährigen rächen. Noch dauern die Ermittlungen an.

