Ein Mann hat in Bad Langensalza Feueralarm in einem Hotel ausgelöst (Symbolfoto).

Mann randaliert in Hotelzimmer in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Ein Mann hat versucht, in Bad Langensalza ein Hotelzimmer anzuzünden.

Im Zimmer eines Hotels an der Kurpromenade ist in der Nacht zu Montag Feueralarm ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilt, randalierte ein Gast zunächst in einem Hotelzimmer und versuchte, dieses anschließend in Brand zu stecken.

Der entzündete Gegenstand sei aber nur verschmort und habe nicht auf weiteres Mobiliar übergegriffen, teilt die Polizei mit.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Er wurde aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten einem Arzt vorgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.