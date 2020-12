Mehr Menschen nehmen Hilfe der Mühlhäuser Tafel in Anspruch

Mühlhausen. Seit Beginn der Corona-Pandemie nutzen immer mehr Menschen das Angebot der Mühlhäuser Tafel. Allein in den vergangenen drei Monaten kamen 36 Neukunden hinzu, berichtet Tafelchefin Veronika Broschat. Und dabei handele es sich nicht nur um Einzelpersonen. Hinter den Anmeldungen stehen oft Familien. So versorgt die Tafel mittlerweile 52 Personen zusätzlich mit Lebensmitteln am Standort am Güterbahnhof. Auffällig sei, dass es vor allem ältere Menschen sind, die sich nicht mehr auf normalem Wege selbst versorgen können. „Oft reicht die Rente nicht mehr aus oder die benötigten Medikamente sind so teuer, dass es für Brot und Milch nicht mehr reicht“, erklärt Veronika Broschat. Doch nicht nur die zusätzlichen Kunden kosten die Mühlhäuser Tafel mehr Geld, auch die Lebensmittelspenden aus den Supermärkten in der Region gehen zurück. Das liege zum einen daran, dass die Menschen in diesen schwierigen Zeiten deutlich mehr einkaufen, die Einkaufsmärkte ihre Ware zum anderen aber auch bewusster bestellen, so Broschat. Vor allem mangele es derzeit an Molkereiprodukten - an Milch, Joghurt und Butter. Das müssen die Tafelmitarbeiter deshalb zukaufen. Um die auch durch verstärkte Hygienemaßnahmen zusätzlich belastete Situation finanziell stemmen zu können, hat jetzt die Albrecht-Kiesow-Stiftung einen Spendenscheck über 10.000 Euro ausgestellt. Geld, das die Tafel gut brauchen kann. Zum einen für die aktuellen Mehrausgaben, zum anderen, um Kindern und Senioren gerade zu Weihnachten mit Schokolade oder Kaffee eine Freude machen zu können. „Wir sind froh, dass wir durch diese großzügige Summe nun auch einigermaßen beruhigt in das neue Jahr starten können und uns erstmal keine Sorgen um die Finanzen machen müssen“, sagt Veronika Broschat. Die Tafel startet mit der Essensausgabe wieder ab dem 4. Januar.