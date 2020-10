Mehr Straßensanierungen in Bad Langensalzas Ortsteilen

Manche Straßen in den Ortsteilen von Bad Langensalza sind in einem dürftigen Zustand.

Bad Langensalza. Bürgermeister will verstärkt Bauprojekte in den umliegenden Dörfern anschieben.

Die Stadt will sich auf die Straßensanierung in den Ortsteilen konzentrieren. „30 Jahre nach der Wende sollte es uns möglich sein, Geld dafür zu investieren. Auch diese Menschen haben das Recht auf eine ordentliche Straße“, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im Stadtrat. Ihm falle in jedem Ortsteil wenigstens eine Straße ein, die in schlechtem Zustand sei. Für die abgeschafften Ausbaubeiträge soll es eine Kompensation vom Land geben. Auf die Einhaltung dieses Versprechens setzt Reinz.