Bad Langensalza. Er pöbelte in Bad Langensalza wiederholt andere an, wollte er mit dem Krankenwagen nach Hause gebracht werden - aber randalierte dort. Und im Krankenhaus störte er auch noch.

Mehrere Einsätze von Rettungskräften und Polizei wegen betrunkenem Rentner

Am Freitagabend kam es aufgrund eines stark betrunkenen 64-jährigen Mannes zu mehreren Polizeieinsätzen in Bad Langensalza. Nachdem er zunächst aus einem Café verwiesen werden musste, da er dort andere Gäste anpöbelte, gab er später in der Innenstadt vor gesundheitliche Probleme zu haben.

Der gerufene Krankenwagen brachte den Mann in die Notaufnahme des Hufelandklinikums. Damit war der 64 Jährige allerdings nicht einverstanden, da er erwartet hatte, nach Hause gebracht zu werden. Aufgrund dessen fing dieser im Krankenwagen an zu randalieren.

Nachdem er durch die Polizei des Hauses verwiesen wurde, kam er kurze Zeit später zurück und störte erneut den Klinikbetrieb. Anschließend begab er sich in ein nahe gelegenes Restaurant, um auch dort die Gäste zu belästigen.

Die erneut gerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam, wo dieser seinen Rausch und damit verbundenen Aggressionen ausschlafen konnte.

