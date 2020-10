Die Geschichte der Promo geht in diesen Tagen zu Ende. Das gemeinnützige Unternehmen zur Qualifizierung und Wiedereingliederung Arbeitsloser beschäftigte über die Jahre Tausende im Unstrut-Hainich-Kreis und hinterließ in jeder Gemeinde Spuren.

Frank Nickel, der als Liquidator mit der Abwicklung beauftragt ist, bestätigte, dass er im Sommer die Austragung aus dem Handelsregister eingereicht hat und täglich mit dem Bescheid rechne.

Millionengelder werden alleinin Bad Langensalza eingesetzt

Genau genommen existiert die Promo seit 2015 nicht mehr. Damals verschmolz sie mit ihrer ehemaligen Tochtergesellschaft, dem Regionalen Kompetenzzentrum (Re-Ko) Bad Langensalza. Diese Gesellschaft betrieb den Baumkronenpfad. Die Re-Ko ist es, die nun abgewickelt wird, da sie nurmehr auf dem Papier existierte.

Die Promo, was für „Projekte und Modelle“ steht, wurde am 1. Oktober 1991 im Altkreis Bad Langensalza gegründet. Mit der Gründung des Unstrut-Hainich-Kreises 1994 übernahm dieser die Anteile. Weitere Gesellschafter waren die Städte Bad Langensalza und Bad Tennstedt, der Kreisbauernverband und die Adib-Firmengruppe. Die Münatec-Beschäftigungsgesellschaft in Mühlhausen wurde 2005 trotz Protesten abgewickelt.

Auch beim Opfermoor Niederdorla brachte sich die Promo ein. Das Archivbild entstand beim Römerfest 2017 Foto: Sascha Willms

Das Ziel der Promo wie der Münatec war es, Menschen eine Beschäftigung zu geben. Über diese geförderten Stellen sollten sie zurück in den ersten Arbeitsmarkt finden oder die Zeit bis zur Rente sinnvoll überbrücken.

„Die Promo war ein gutes Instrument, um kommunale Bedürfnisse, Ansprüche aus der Wirtschaft und die Ideen des zweiten Arbeitsmarktes miteinander zu verknüpfen. Es ging nicht nur darum, den Menschen Obdach zu geben, sondern ihnen eine nachhaltige Beschäftigung und damit Anerkennung zu verschaffen“, resümiert Landrat Harald Zanker (SPD). Es gab kaum einen öffentlichen Bereich, in dem die Promo-Leute nicht mitwirkten.

Spielgeräte, Waldschenken, Wegweiser, Maltafeln entstanden in der eigenen Holzwerkstatt. Der Unstrut-Radweg in Nägelstedt wurde von der Promo gebaut. In Großvargula wurde der bis heute genutzte Weinberg kultiviert. In Bad Langensalza halfen Promo-Beschäftigte bei der Sanierung der Stadtmauer und der Türme.

Landrat Harald Zankerbedauert Ende des Unternehmens

Auch der Radweg entlang der Eichsfelder Kanonenbahn war ein Promo-Projekt. Foto: Alexander Volkmann

Zudem werkelten mehr als 100 Personen über Jahre an der Miniaturstadt „Langensalza um 1800“ an der Thamsbrücker Straße. Aus Travertin wurden unter anderem das Augustinerkloster, das Rathaus, die Marktkirche und die Stadtmauer mitsamt Türmen nachgebaut. In früheren Zeitungsberichten zu dem Ensemble ist von Millionenbeträgen die Rede, die in das Projekt geflossen sind.

Das Feuerwehrmuseum in Bad Langensalza, das Technikmuseum in Obermehler, die Kanonenbahn in Lengenfeld/Stein, das Opfermoor von Niederdorla und das Trabiparadies in Weberstedt sind weitere Beispiele für Promo-Projekte. Über die Promo liefen zudem Maßnahmen für den Breitensport in Schulen, die Brandschutzerziehung, Begleitung in Schulbussen sowie die Unterstützung von Kleintierzucht- und Heimatvereinen.

Woran die Promo scheiterte, ist Ansichtssache der Beteiligten. Hatte sie sich wegen sinkender Arbeitslosenzahlen selbst überlebt? Harald Zanker glaubt, die Promo hätte noch ihre Daseinsberechtigung.

2012 und in den Folgejahren häuften sich juristische Auseinandersetzungen zwischen Promo und Re-Ko auf der einen Seite und den Gesellschaftern auf der anderen Seite. Von Misswirtschaft und Bilanzfälschungen war die Rede. Offiziell verlor die Promo 2015 ihre Gemeinnützigkeit, damit war das Ende besiegelt.