Mittelsömmern will Teil der Dorfregion Nordost werden

Der Edelhof in Mittelsömmern. In dem prächtigen Bau tagt auch der Gemeinderat.

Die Gemeinde Mittelsömmern will sich der Dorfregion Nordost in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt anschließen. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Freitagabend. Sofern die Dorfregion anerkannt wird, könnten in den nächsten Jahren viele Projekte in den Mitgliedsdörfern mit Fördergeldern rechnen.