Mühlhäuser Kleinkunstsommer weitet sich aus

Mühlhausen. Bei der elften Auflage des Mühlhäuser Kleinkunstsommers gibt es Veranstaltungen auf dem Syndikatshof, in der St.-Marien-Kirche und auf drei Ortsteilen.

Der Mühlhäuser Kleinkunstsommer bietet einen bunten Sommermix aus Lesung, Musik, Geschichten, Satire und Open-Air. Bei dieser elften Auflage gehen die Veranstaltungen erstmals über den Syndikatshof hinaus in die Kirche St. Marien und in zwei Mühlhäuser Ortsteile. Den Auftakt macht am Donnerstag, 14. Juli, Gunter Emmerlich. Er liest in der Kirche St. Marien aus seinem Buch „Fortgeschritten“. Musikalisch wird er vom Gewandhausorganisten Michael Schönheit an der Interims-Orgel begleitet.

Mit Geschichten von märchenhaft-fantasievoll will Erzählerin Kerstin Otto Kinder begeistern. Als „Pirolina Rabenschön“ unterhält sie zunächst die Jüngsten auf dem Syndikatshof in einer geschlossenen Dankeschön-Veranstaltung. Danach ist sie in Saalfeld und in Seebach. Dort ist der Eintritt für die Kinderveranstaltungen frei und wird laut Sprecherin Anke Pfannstiel von der Stadt finanziert. Mit diesem Angebot will Mühlhausen einen Beitrag zum Kulturangebot in den Ortsteilen leisten.

Märchen für Klein und Groß mit Kerstin Otto

Die großen Zuhörer kommen dann auf dem Mühlhäuser Syndikatshof auf ihre Kosten, wo Otto Geschichten erzählt, die mal amüsant, gefährlich oder erotisch, heiter und komisch sind.

Zum Programm gehören auch drei Open-Air-Veranstaltungen im Syndikatshof. Die 3K-Theaterwerkstatt bringt die szenische Lesung „Love Letters“ auf die Bühne, bei der es um eine lebenslange Freundschaft und die Kunst des Briefeschreibens geht.

Zu einer kurzweiligen Konzertreise gen Küste laden die Zucchini Sistaz mit „Tag am Meer“ aus Münster ein. Und satirische Schnüffeleien präsentiert Lothar Bölck aus Frankfurt (Oder). In „(Der)SCHLEIM(der)SPUREN“ lüftet er die Decke, unter der alle stecken.

Das Programm in der Übersicht:



Donnerstag, 14. Juli: 19.30 Uhr Lesung und Orgel in St. Marien in Mühlhausen. Gunter Emmerlich liest aus „Fortgeschritten“. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Ticket-Shop und in der Tourist-Info.

Samstag, 16. Juli: Kinderfest mit Erzählerin Kerstin Otto in Saalfeld. Auftritt um 14.30 Uhr für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren und 16 Uhr für Kinder unter sechs Jahren. Der Eintritt ist frei.



Sonntag, 17. Juli: 10 Uhr Erzählerin Kerstin Otto tritt in der Schule in Seebach auf. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 15. Juli: 21 Uhr Geschichten für Erwachsene mit Kerstin Otto im Mühlhäuser Syndikatshof. Tickets gibt es beim Ticket-Shop und in der Tourist Information.

Samstag 16. Juli: 19.30 Uhr Open-Air mit der 3K-Theaterwerkstatt szenische Lesung „Love Letters“ in Syndikatshof in Mühlhausen. Tickets können telefonisch unter 03601/ 440937 reserviert werden.

Freitag, 22. Juli: 21 Uhr Open-Air mit den Zucchini Sistaz „Tag am Meer“ im Syndikatshof Mühlhausen. Tickets gibt es beim Ticket-Shop und in der Tourist-Information.

Freitag, 23. Juli: 21 Uhr Open-Air „(Der) Schleim (der) Spuren“. Satirische Schnüffeleien von und mit Lothar Bölck im Syndikatshof in Mühlhausen. Tickets beim Ticket-Shop und der Tourist-Information.