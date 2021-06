Foto: Jennifer Hornschuch / SAYS-Marketing GmbH & Co. KG

Mühlhausen: Bildungsmesse in den Startlöchern

Mühlhausen. Die Bildungsmesse zu Ausbildung und Studium am 26. Juni wird voraussichtlich in der Kreisstadt stattfinden können.

Die Bildungsmesse steht in den Startlöchern. Am 26. Juni wollen sich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen im Berufsschulcampus Unstrut-Hainich in Mühlhausen präsentieren.

Laut Mitteilung werde die Bildungsmesse zu Ausbildung und Studium voraussichtlich als Präsenzveranstaltung möglich sein. Die Besucher erwartete ein breites Spektrum an zukunftsorientierten Ausbildungsplätzen. Auch wer sich für ein Studium nach der Schule interessiere, findet Ansprechpartner, die über die Studiengänge Auskunft geben.

Noch habe der Berufsschulcampus freie Plätze für Aussteller, daher können sich ausbildungswillige Unternehmen noch anmelden.