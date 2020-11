Mühlhausen und Bad Langensalza bei E-Mobilität vorne

Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge spielen in der Region noch immer eine verschwindend geringe Rolle. Nicht einmal jedes hundertste Fahrzeug auf den Straßen zwischen Lützensömmern und Beberstedt wird mit Strom betrieben. Der Anteil von E-Fahrzeugen beträgt laut Landratsamt derzeit 0,57 Prozent. Aber: Die Zulassungszahlen steigen langsam.

331 Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Unstrut-Hainich-Kreis

Laut dem Fachdienst Straßenverkehr im Landratsamt sind aktuell etwa 57.500 Autos zugelassen. Davon sind 159 reine Elektrofahrzeuge und 172 sogenannte Plugin-Hybrid-Fahrzeuge. Diese können über eine Station aufgeladen werden. Wenn der Akku leer ist, springt der klassische Verbrennermotor ein.

Blick ins Cockpit von Matthias Reinz E-Auto mit Informationen zur Reichweite und zum Akku-Ladestand. Foto: Daniel Volkmann / TA

Eines dieser 172 Fahrzeuge ist auf die Stadt Bad Langensalza zugelassen und fungiert als Dienstfahrzeug für Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Er habe sich dafür entschieden, als er von den Erfahrungen anderer Hybrid-Fahrer hörte. „Ich fahre knapp 6000 Kilometer im Jahr mit dem Wagen und liege bisher bei einer elektrischen Nutzung von 75 bis 80 Prozent. Ich habe mir angewöhnt, gezielt die Ladestationen anzufahren“, berichtet Matthias Reinz.

Thüringer Aufbaubank unterstützt Kommunen bei der Umrüstung

Aus seiner Sicht sei die Umstellung der stadteigenen Flotte auf Elektrofahrzeuge schon unter finanziellen Gesichtspunkten sinnvoll. Die Thüringer Aufbaubank fördere Kommunen bei der Umrüstung. Kommunen erhielten bei Autohändlern günstigere Leasingraten als Privatpersonen.

Der Bürgermeister kann sich vorstellen, den städtischen Fuhrpark so umzurüsten, dass etwa für die Grünpflege im Bad Langensalzaer Kurpark künftig reine E-Transporter unterwegs sind. Dies passe zum Kur- und Erholungsaspekt der Stadt. Ein Hersteller aus Italien habe kompakte Modelle im Angebot.

In Mühlhausen verfügt unter anderem der Bauhof über E-Transporter. Im Bild ist Christian Zietzling im Einsatz auf dem Friedhof in Mühlhausen. Foto: Daniel Volkmann / TA

Die Stadt Mühlhausen setzt bereits seit einiger Zeit auf Elektrofahrzeuge. 2017 beauftragte der Stadt Oberbürgermeister Johannes Brund (SPD), den Fuhrpark der Stadt bis 2025 auf Elektro-Fahrzeuge umzustellen. Aktuell ist der Bauhof mit zwei kleinen E-Transportern ausgestattet, die auf dem Friedhof und zur Stadtreinigung zum Einsatz kommen. Zudem wurden im Januar und August 2019 zwei E-Autos angeschafft, die vorrangig durch den Vollzugsdienst und die Vollstreckung genutzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein drittes E-Auto ist bereits bestellt. Auch ein Elektro-Fahrrad gibt es für Dienstwege.

Aufgeladen werden die Fahrzeuge an eigenen Ladepunkten im Rathaushof und auf dem Bauhof. Bis 2025 sollen die übrigen vier konventionellen Fahrzeuge ersetzt werden. Auch der Kauf weiterer E-Fahrräder, eventuell Lastenräder, werde erwogen. Aus dem Mühlhäuser Rathaus heißt es, dass die Mitarbeiter mit den E-Fahrzeugen zufrieden und von deren Leistung positiv überrascht seien. Demnach erfüllen die Fahrzeuge ihren Zweck.

Das Landratsamt selbst will 2021 und 2022 E-Fahrzeuge anschaffen. Momentan stehen laut Landrat Harald Zanker (SPD) drei E-Bikes für innerstädtische Behördengänge zur Verfügung.

E-Auto zu teuer für Gemeinde Nottertal-Heiliger Höhen

In der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt soll die Elektromobilität gefördert werden. Im Frühjahr 2019 beschloss die Gemeinschaftsversammlung ein entsprechendes Konzept, das unter anderem die Umstellung des VG-Fuhrparks auf E-Autos, die Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs und den Ausbau des Radwegenetzes auflistet. Ein E-Dienstfahrzeug für die VG ist fest geplant.

In Nottertal-Heilinger Höhen ist der Enthusiasmus von Bürgermeister Hans-Joachim Roth für E-Fahrzeuge zuletzt zurückgegangen. „Der Vertrag für eines unserer Leasingfahrzeuge läuft aus, also hatten wir mit dem Gedanken an ein E-Auto gespielt und Angebote eingeholt. Ich war euphorisch. Aber das ist derzeit so teuer, es ist wirtschaftlich schlichtweg nicht darstellbar“, sagte er.