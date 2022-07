Nach Petition zum Skatepark – Bad Langensalza plant Infoveranstaltung für Jugendliche

Bad Langensalza. Bei einem Treffen von Zwiwel, Projekt Pipe, Stadt und Landkreis wurden konkrete Dinge vereinbart, um den Konflikt beizulegen.

Der Konflikt um die künftige Ausgestaltung und Nutzung des Skateparks am Ziegeleiweg in Bad Langensalza soll einvernehmlich beigelegt werden. Zuletzt sorgte eine Petition vom „Projekt Pipe“ für Diskussionen, mit der Jugendliche die Stadt aufforderten, das Areal zurück in ihre Hände zu legen. Zu wenig passiere dort oben, die Arbeit des federführenden Zwiwel-Vereins entspreche nicht ihren Vorstellungen – so der Tenor.

Diese Woche trafen sich Vertreter der Jugendgruppe mit Zwiwel, der Stadtverwaltung und dem Landratsamt. In dem laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) offenen und ruhigen Gespräch wurden mehrere Dinge vereinbart. Ende August oder Anfang September soll es im Kultur- und Kongresszentrum eine öffentliche Informationsveranstaltung für Jugendliche geben, bei der die Stadt über den aktuellen Stand zum Skatepark informiert. Dieser soll in einen Bürgerpark umgewandelt werden. Sobald ein erster Entwurf da ist, sollen die Jugendlichen diesen mit diskutieren dürfen. Die Kommunikation von städtischer Seite müsse besser werden, räumte Reinz ein. So habe sich bei den Jugendlichen der Eindruck verstärkt. dass viel versprochen aber nichts gehalten werde.

Zudem soll über das Landratsamt ein Mediationsverfahren zwischen Zwiwel und dem Projekt Pipe angeschoben werden. Hierbei soll die künftige Zusammenarbeit definiert werden, Grenzen sollen ebenso festgelegt werden wie Mitspracherechte.

Matthias Reinz unterstrich im Gespräch mit dieser Zeitung die Wichtigkeit des Skateparks, der allen zur Verfügung stehen und auch von vielen mitgestaltet werden soll.