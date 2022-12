Neue Gesundheitskioske im Unstrut-Hainich-Kreis mit weiterem Beratungsangebot

In Kirchheilingen wurde am Freitag die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet: Nadine Jaritz vom Fachbereich Gesundheit (von links), Landrat Harald Zanker und Landengel-Chef Christopher Kaufmann.

Unstrut-Hainich-Kreis. Ein Fachdienst des Unstrut-Hainich-Kreises kommt jetzt mit seiner Beratung näher zu den Menschen. Wo es zunächst Sprechstunden gibt.

In den neuen Gesundheitskiosken wird jetzt ein weiteres Beratungsangebot näher zu den Menschen gebracht. Die Stiftung Landleben und der dazugehörige Landengel-Verein kooperieren mit dem Gesundheitsfachdienst des Landkreises, der nun einmal pro Woche dort Sprechstunde hat. Damit füllen sich die Kioske zunehmend mit Leben.

Die Zusammenarbeit haben am Freitag Landrat Harald Zanker (SPD) und Landengel-Leiter Christopher Kaufmann mit ihren Unterschriften besiegelt. In Kirchheilingen und in Urleben wurden die Gesundheitskioske bereits eröffnet, weitere sind in Bruchstedt und Blankenburg geplant. Auch in Sundhausen soll das Beratungsangebot demnächst im Landzentrum genutzt werden können, das sich derzeit im Aufbau befindet.

Beratungsspektrum des Fachdienstes ist sehr groß

Der Fachdienst Gesundheit des Kreises, der sein Büro in Mühlhausen hat, wird nun freitags in Kirchheiligen sein. Montags sind die Sprechstunden in Urleben geplant. „Wir haben ein großes Beratungsspektrum“, informierten Nadine Jaritz und Anika Hertel vom Fachdienst. Dieses reiche von der Gesundheitsförderung über Patientenverfügung, Impfungen, Vorsorgevollmacht über Organspende bis hin zum Kinder- und Jugendzahnärztlichen Bereich und meldepflichtigen Erkrankungen wie Corona oder Keuchhusten. „Die meisten wissen gar nicht, was wir alles abdecken“, so die beiden.

Laut Jaritz, die Verwaltungsleiterin des Fachdienstes Gesundheit, wolle man zunächst schauen, welche Themen angenommen werden. Stelle sich heraus, dass eine spezielle Thematik den Menschen unter den Nägeln brenne, könnte auch nach anderen Möglichkeiten gesucht werden, die Informationen weiterzugeben. Zum Beispiel mit einem Vortrag.

„Es fließt kein Geld bei der Kooperation“, machte Zanker deutlich. Denn die Beratung der Fachdienste sind öffentlicher Auftrag. Er sieht die Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich nur als Anfang. Derzeit gibt es Überlegungen, das Sozialamt zu integrieren.

Hufeland-Ärzte bieten bald Sprechstunden in Gesundheitskiosken an

Wie Christopher Kaufmann ist auch der Landrat überzeugt von den Gesundheitskiosken, welche die ersten in Thüringen und Pilotprojekt sind. Denn diese seien die beste Lösung zur Sicherung der medizinischen Versorgung in den ländlichen Regionen, aus denen der Kreis zum Großteil besteht.

Zankers Ansicht nach sollten auch in anderen Orten solche Kioske gebaut werden. In der Bürgermeisterberatung habe er daher den Ortschefs geraten, sich diese anzuschauen. Die nun unterzeichnete Kooperationsvereinbarung gelte dann auch für jeden neuen Gesundheitskiosk, der künftig entsteht.

Zanker kündigte zudem an, dass die Zusammenarbeit mit dem Hufeland-Klinikum im nächsten Jahr beginnt. So werden Ärzten in den Gesundheitskiosken Sprechstunden anbieten – sowohl direkt vor Ort als auch digital.

Laut Christopher Kaufmann sollen weitere Angebote in die Gesundheitskioske ziehen, wo seit Eröffnung bereits die Agathe-Beraterinnen ihre Dienste anbieten. Geplant ist es, die Anlaufstellen die gesamte Woche über auszulasten.