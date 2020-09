Neue Rosenkönigin in Bad Langensalzas Partnerstadt

In Bad Langensalzas hessischer Partnerstadt Bad Nauheim wurde am Freitag die neue Rosenkönigin in ihr Amt eingeführt. Sophia Felver amtiert als 46. Steinfurther Rosenkönigin mit ihren beiden Prinzessinnen Ella Falk und Hannah Müller. Steinfurth ist ein Ortsteil von Bad Nauheim und als Rosendorf bekannt.