Neuer Drohneneinsatz gegen Schädlinge noch offen

Ob die Aschara Landwirtschaftsgesellschaft mit Sitz in Henningsleben auch in dieser Saison mit Drohnen gegen Schädlinge zu Felde zieht, ist noch offen. Felix Willert, der Geschäftsführer des Adib-Tochterunternehmens, sagte gegenüber dieser Zeitung, dass dazu noch keine Entscheidung gefallen ist. Im vergangenen Jahr griffen die Landwirte auf die Hilfe eines Unternehmens zurück, dass mittels Drohnen Eier von Schlupfwespen über einem Maisfeld abwarf. Die Wespen nisten sich in den Gelegen des Maiszünslers ein und zerstören sie.

Das Problem sei, dass sich der Nutzen des Drohnenprojekts nicht einschätzen lasse. „Es waren zwei Maisfelder nebeneinander. Über einem wurden die Eier abgeworfen, über dem anderen nicht. Auf beiden Feldern hatten wir keinen Befall durch Schädlinge, es gab keinen Unterschied. Wie effektiv die Drohnen waren, können wir nicht sagen“, informiert Felix Willert.

Hinzu kommt, dass der Mais in diesem Jahr an einer anderen Stelle angebaut wird, in einer anderen Höhenlage. „Der Befall durch Maiszünsler hat auch etwas mit der Fruchtfolge auf den Feldern zu tun. Eventuell genügt der Umzug schon als Schutz“, so Felix Willert.

Drohne könnte Landwirten viel Arbeit ersparen

Der Maiszünsler ist ein Kleinschmetterling, der sich mit Vorliebe über Maispflanzen hermacht. Er legt seine Eier an der Blattunterseite ab. Die Larven sitzen in der Pflanze, fressen Blüten, Fruchtstände und das Mark. An den Schlupflöchern bilden sich Pilze, die die Weiterverarbeitung als Viehfutter unmöglich machen. Die Eier der Schlupfwespen werden in kleinen Zellulosekapseln transportiert. In jeder Kapsel sitzen Tausende Eier. Nach dem Abwurf zersetzen sich die Kapseln langsam.

Neben dem Fakt, dass der Einsatz der Drohnen gegen die Schädlinge den Landwirten viel Arbeit erspart, betont Felix Willert einen weiteren Vorteil dieser Methode: Die Schlupfwespen sind ein rein biologisches Mittel, ohne Auswirkungen auf andere Insekten. Denn die Wespen greifen nur den Maiszünsler an. Fliegen, Bienen und Käfer werden nicht beeinflusst.