Neustart für Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Faulungen

Markus Bolze vom Ortschaftsrat (links) übergab Erinnerungstafeln an (von links) Alexander Völker, Aaron Völker und Christoph Fischer von der Feuerwehr.

Faulungen. Ortschaftsrat würdigt Engagement der 21 Wehrmänner und -frauen und übergibt Erinnerungstafeln fürs Gerätehaus.

Sieben Einsätze verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr in Faulungen unter der Leitung von Christoph Fischer im Jahr 2021. Vom Schornsteinbrand, über die Unterstützung des Rettungsdienstes bis hin zum Hochwasser war die 21-köpfige Mannschaft im Einsatz.

Aber auch das gesellschaftliche Leben im Ort bereicherten die Frauen und Männer von der Wehr. Ortschaftsrat Markus Bolze würdigte nun laut einer Pressemittelung dieses Engagement, indem er vier Erinnerungstafeln übergab, die einen festen Platz im Feuerwehrhaus bekämen. „Es freut uns alle, was in den letzten Jahren entstanden ist und wie sich die handelnden Personen für eine positive Entwicklung einsetzen“, so Bolze.

Zu loben sei auch der Neustart der Jugendfeuerwehr. Anne Hartleb und Aaron Völker nehmen ab diesem Jahr die Nachwuchsförderung in die Hand und konnten sofort regen Zulauf verzeichnen. Es gehe ihnen insbesondere um die Vermittlung des Gemeinschaftsgefühls und des sozialen Zusammenhalts, werden die Erzieherin und der Student zitiert.

Auch der Feuerwehrverein soll restrukturiert werden. Er sei wichtig, um zukünftige Vorhaben in der Feuerwehr zu unterstützen. Das werde bald wieder mehr in den Vordergrund rücken, so Christoph Fischer.