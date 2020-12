Niederschlagsärmster November seit Aufzeichnung in Grabe

Grabe. Der Trend zur Erwärmung hielt auch im vergangenen Herbst weiter an. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) waren die Monate September, Oktober und November in diesem Jahr die viertwärmsten in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Nur die Jahre 1982, 2006 und 2012 hatten einen noch wärmeren Herbst zu verzeichnen. Mit 10,3 Grad Celsius lag im Herbst der Temperaturdurchschnitt 1,5 Grad über dem Erwartungswert. Die Jahreszeit war zudem zu warm, zu trocken und recht sonnig.

In der Wetterstation Grabe ergab sich folgende Bilanz: Der September war 0,9 Grad Celsius zu warm, trocken und sehr sonnig. Der Oktober hatte 40 Liter zu wenig Regen und war zu warm, feucht und sonnenscheinarm. Der November war ebenfalls zu warm, extrem trocken und mit 20 Überstunden Sonne.

Im September pendelte in der Vergangenheit das Wetter oft zwischen Herbst und Spätsommer hin und her. Doch in diesem Jahr hatte der Spätsommer eindeutig die Oberhand. Drei Wochen lang wurden wir mit sonnigem Wetter verwöhnt. Erst zu Monatsende sorgte ein Großwetterlagenwechsel für kühle und nasse Witterung. Außergewöhnlich waren drei Hitzetage Mitte des Monats und die 19 Liter pro Quadratmeter Regen am 26. September - die höchste Tagesmenge der Jahreszeit. Normal verlief die Abreise der Schwalben nach 24 Wochen.

Goldener Oktober? Fehlanzeige! Schuld daran waren häufig Ausläufer atlantischer Tiefdruckgebiete mit feuchtwarmen Luftmassen und Niederschlägen. Im Ergebnis war der Kirchweihmonat zu warm, zu nass und außergewöhnlich wolkenreich. In der Mitte des Monats traten während einer Abkühlungsphase die ersten leichten Nachtfröste auf. Trotzdem gab es noch keine Wachstumsunterbrechung, was ein Indiz für den warmen Oktober war. Die wenigen Tage mit Ostluft und etwas Sonnenschein nutzten vor allem die ersten Kraniche für ihren Flug ins warme Winterquartier.

Die vergangenen 30 Novembertage bescherten der Region ein typisches Spätherbstwetter mit ersten Anzeichen des bevorstehenden Winters. Die ersten 20 Tage waren noch sehr mild, mit reichlich Sonnenschein einer durchgängigen Vegetation und Temperaturen bis zu 20 Grad. Die dritte Dekade läutete dann mit sinkenden Tagestemperaturen und verbreitet Nachtfrost den naheliegenden Jahreswechsel ein. Mit nur 10 Litern pro Quadratmeter war der November einer der niederschlagsärmsten seit Beginn meiner Aufzeichnungen. Damit ist das Niederschlagsdefizit seit Juni 2018 auf 250 Liter pro Quadratmeter gestiegen. Das ist eine durchschnittliche Regenmenge von fünf Monaten.

Der Deutsche Wetterdienst geht allerdings von einem insgesamt zu warmen und hinsichtlich der Niederschläge normal versorgten Winter aus.

Die Werte von Grabe:

10 °C Herbsttemperatur (langjähriges Mittel: 9,1 °C)

96 mm Niederschlag (132 mm)

348 Stunden Sonnenschein (330 Stunden)

Temperaturextreme waren 32,5 °C am 5. September und -7,5 °C am 30. November



Bauernweisheit: Ist der Herbst warm und fein, kommt ein scharfer Winter rein.