Zur Begrüßung aller Besucher beim Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule in Herbsleben singt der Schulchor.

Offene Türen bei der Gemeinschaftsschule Herbsleben

Zu einem Tag der offenen Tür hatten die 350 Schülerinnen und Schüler dieser Gemeinschaftschule am letzten Freitagnachmittag eingeladen. Sie ist in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben mit ihrem Bürgermeister Reinhard Mascher die Trägerschaft übernommen. Gegründet wurde diese Gemeinschaftschule im Jahre 2013. Der Tag der offenen Tag soll dazu dienen, so der Schulleiter Uwe Stollberg, interessierten Eltern zu zeigen, was es neben dem Schulalltag an Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.

Im Verlaufe dieser Aktion der Schule gaben die Schüler in den verschiedenen Fachkabinetten wie unter anderem in Geschichte, Deutsch, Chemie und Physik recht anschaulich einen kleinen Einblick in das hier Erlernte. So zog unter anderem die Klasse 6b mit ihrer Klassenlehrerin Antonia Schwarzkopf viele Besucher an. Die Klasse inszenierte eine moderne Version des Märchens „Der Wolf und die sieben Geißlein“ , wofür alle danach viel Beifall erhielten. Derzeit werden hier 350 Schüler hier unterrichtet, wo davon 169 Grundschüler und 181 Schüler der Klassen fünf bis zehn sind. Das sei für eine relativ kleine Gemeinde wie Herbsleben schon ganz enorm, so der Schulleiter. Er betonte, dass diese Schule eine kommunale Gemeinschaftschule ist und die Gemeinde die Ausstattung und die Unterhaltung der Gebäude übernommen habe. Er sei froh, dass man sich jetzt in der Gemeinde durchgerungen habe, einen Erweiterungsbau zu realisieren. Zum Tag der offenen Tür war es ein Siganl an die Eltern wie es weitergehen soll. Im vergangenen Jahr konnten erstmalig Schüler der zehnten Klasse verabschiedet werden. Das Lehrerkollektiv zählt mit zu den Jüngsten im Kreis, über das er als Schulleiter nur lobende Worte fand. Besonders stolz ist Stollberg auf den ersten Platz im Wettbewerb „Stärkste Grundschule im Unstrut-Hainich-Kreis“ – zum sechsten Mal in Folge.