Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parken am Stadion ab Freitag kostenpflichtig

Der Parkplatz „Am Stadion“ in der Thamsbrücker Straße in Bad Langensalza wird ab Freitag, 15. November, in einen gebührenpflichtigen Parkplatz umgewandelt, teilt die Stadtverwaltung der Rosenstadt mit. Ab diesem Tag müssen Autofahrer, die ihr Fahrzeug in diesem Bereich parken, eine Gebühr entrichten. Dies kann an den aufgestellten Parkautomaten mit Münzen oder EC-Karte erfolgen.

Alternativ ist auch das so genannte Handy-Parken an diesem Standort möglich, bei welchem der registrierte Nutzer mit seinem Handy oder Smartphone mittels App oder SMS die Parkgebühr entrichten kann.

Folgende Gebühren sind zu entrichten: Bis zu vier Stunden kosten 1 Euro, bis zu sechs Stunden 1,50 Euro. Zudem gibt es Tages-, Wochen- und Monatskarten. Eine Tageskarte kostet zum Beispiel 3 Euro, eine Wochenkarte 15 Euro oder eine Monatskarte 25 Euro.