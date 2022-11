Der Diskussion über die aktuelle Krise stellten sich in Bad Langensalza Bundes- und Landtagsabgeordnete (von links): Tina Rudolph (SPD), Gerald Ulrich (FDP), Moderatorin Linnea Holzapfel, Madeleine Henfling (Grüne) und Cordula Eger (Linke).

Politikerinnen und Politiker stellen sich in Bad Langensalza der Diskussion über die aktuelle Krise

Bad Langensalza. Ein Bündnis aus Stadtratsvertretern lud Regierungsvertreter zum „Dialog gegen die Angst“. Das Ziel: Eine konstruktive Debatte statt Schwarzmalerei. Wie verlief die Debatte?

Die aktuelle Energie- und Preiskrise bringt auch in Bad Langensalza Menschen auf die Straße aus Protest gegen die aus ihrer Sicht verfehlte Krisenpolitik in Berlin und Erfurt. Nun bot ein Bündnis von Stadtratsparteien – SPD, Grüne, Linke, BLU und FDP – an, nicht nur zu protestieren, sondern auch mit Regierungspolitikern zu reden, bei einem „Dialog gegen die Angst“. Denn es reiche nicht, auf dem Markt Fragen aufzuwerfen sagte Dagmar Kleemann (SPD), eine der Organisatorinnen.

Rund 50 Besucher nutzten die Veranstaltung im Burgtheater-Kino, um mit Vertretern der Regierungsparteien in Bund und Land zu diskutieren. Ängste und Fragen zu äußern und dennoch über Lösungen zu reden – das war das Ziel. Dazu kamen die örtlichen Bundestagsabgeordneten Tina Rudolph (SPD) und Gerald Ullrich (FDP) sowie die Landtagsmitglieder Madeleine Henfling (Grüne) und Cordula Eger (Linke). Man habe nur Regierungsvertreter eingeladen, denn die Kritik gehe ja an sie, sagte Kleemann. AfD-Landtagsmitglied René Aust diskutierte im Publikum mit, wie auch Matthias Reinz, der seine Kritik erneuerte.

Er könne seine Fragen jederzeit direkt an sie stellen, konterte Rudolph. Fundamentalkritik ohne eigene Vorschläge sei dagegen problematisch: „Es gibt nicht die eine und es gibt keine einfache Lösung.“ Das unterstrichen alle Politikerinnen, denn die Krise sei die „schwerste seit Jahrzehnten“ (Rudolph), Corona, Inflation und Energieprobleme beträfen die ganze Welt. Es habe in der Vergangenheit Fehler gegeben. Aber die Ursache der aktuellen Krise sei Russlands völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine.

Aufforderung zum direkten Gespräch mit den Abgeordneten

Die Politik arbeite unermüdlich, um der Bevölkerung, Betrieben und Kommunen zu helfen. Milliardenschwere Programme wurden aus dem Boden gestampft. Eine bis ins Detail gerechte Verteilung sei schwierig, weil dann auch die Bürokratie wachse, sagte Henfling. Man müsse eine Mammutaufgabe bewältigen und die Zeit dränge ständig.

Eine Rentnerin mit Holzheizung beklagte die Vervierfachung des Pelletpreises und dass sie außer 300 Euro Zuschuss keine Hilfe bekomme, wie etwa Gaskunden. Dazu gebe es Härtefallfonds bei Bund und Land, um solche Lücken zu schließen, lautete die Antwort. Offen sei nur, wann genau die Hilfe fließe.

Zur Sprache kamen auch Atomkraft, Fracking, Windräder im Wald und Bürgermitsprache. Generell wandten sich die Politikerinnen „gegen Schwarzmalerei und Kopflosigkeit“ (Henfling). Sie seien trotz aller Probleme zuversichtlich, dass Deutschland die Krise meistern könne – wenn auch „mit Wohlstandsverlust“ (Ulrich) und Kompromissen, die in der Politik immer nötig seien. Auch helfe das deutsche Sozialsystem, dass im Vergleich zu anderen Ländern vorbildlich sei.

Die Menschen sollten Sorgen und Nöte direkt bei ihnen, den Politikern ansprechen, betonten alle vier Redner mehrfach: „Kommen sie auf uns zu!“ Sei seien erreich- und ansprechbar. Nach anderthalb Stunden beendete Moderatorin Linnea Holzapfel die Runde.

Die Aufzeichnung im Netz gibt es unter: fb.me/e/382VbVTyG