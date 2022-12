Power-Folk in der Gottesackerkirche in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Nach Bad Langensalza kommt mit „Symbiosis“ ein brilliantes Trio aus Schottland. Was sich dahinter verbirgt.

Unter der Bezeichnung „Symbiosis“ verbirgt sich ein brilliantes Trio aus Schottland. Dieses gastiert am Freitag, 9. Dezember, in der Gottesackerkirche in Bad Langensalza. Das Konzert, das Power-Folk verspricht, beginnt um 20 Uhr.

„Symbiosis“ sind Ali Hutton (Dudelsack und Pipes), Jenn Butterworth (Gitarre und Gesang) und Jack Smedley (Geige). Das Repertoire malt Klanglandschaften mit virtuos gespielten Instrumenten und Gesang, heißt es in der Mitteilung. Die Musik sei aufregend und betörend und präsentiere mit Energie und Leidenschaft.

Hutton ist ein erfolgreicher Multi-Instrumentalist in der schottischen Musikszene, der mit einigen der angesehensten Musiker und Komponisten zusammengearbeitet hat. Die Folkgitarristin und Sängerin Jenn Butterworth ist eine der bemerkenswertesten Musikerinnen Schottlands. Sie tritt regelmäßig mit einer Vielzahl an Künstlern auf, darunter mit ihren eigenen Projekten. Der Geiger Smedley ist Gründungsmitglied der preisgekrönten Folkband „Rura“ und regelmäßig auf internationalen Festivals unterwegs. Außerdem hat er vier von der Kritik hochgelobte Alben veröffentlicht.

Karten gibt es im Ticketshop ab 24 Euro und an der Abendkasse. Einlass zum Konzert ist ab 18.30 Uhr.