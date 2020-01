Einige der Ehrenamtlichen und Koordinatoren des Malteser Hospizdienstes Unstrut-Hainich, vor dem neuen Domizil in der Rathenaustraße in Bad Langensalza. Im Bild ist unter anderem Bärbel Stoll (3. von links, oben), die Koordinatorin des Dienstes.

Bad Langensalza. Der Hospizdienst der Malteser hat nun ein festes Domizil in der Rathenaustraße in Bad Langensalza.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Raum für Todkranke und Trauernde in Bad Langensalza

„Wunder können wir nicht vollbringen. Aber die Wirkung der Gespräche und des Austauschs sollte nicht unterschätzt werden“, sagt Bärbel Stoll. Sie ist die Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes der Malteser. Gemeinsam mit 47 Ehrenamtlichen betreut sie todkranke Menschen und deren Angehörige im Unstrut-Hainich-Kreis.

Ab sofort sind die Malteser auch in Bad Langensalza mit einem festen Büro vertreten – dank Fördermitteln und der Unterstützung der Apothekerin Susan Kaminsky. Am Mittwoch wurden die Räume in der Rathenaustraße 36 mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Das Domizil soll als Treffpunkt und Schulungsraum für die ehrenamtlichen Trauerbegleiter aber auch als Anlaufpunkt für Palliativpatienten und Trauernde dienen. Hier kann im geschützten, ruhigen Umfeld Trauerbegleitung stattfinden.

Während sich Palliativdienste um die körperlichen und medizinischen Aspekte der letzten Lebenstage kümmern, widmen sich die Malteser den seelischen Befindlichkeiten. Oft seien es weniger die Patienten selbst, sondern vielmehr die Angehörigen, die in dieser schweren Zeit Halt und Austausch brauchen, wissen die Ehrenamtlichen.

Bisher konnten die Trauerbegleiter im Erprobungsraum in der Mühlhäuser Straße unterschlüpfen. Dieser wird mittlerweile für ganz unterschiedliche Angebote genutzt. Laut Bärbel Stoll wird es schwieriger, Termine zu finden, an denen die Räume ruhig und damit adäquat für die Arbeit des Hospizdienstes sind. Am neuen Standort will sie künftig immer mittwochs vor Ort sein. Für alle Termine wird um Anmeldung gebeten.

Voranmeldung unter Telefon: 03601/888 2915