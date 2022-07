Rock, Wanderung und Sternfahrt im Unstrut-Hainich-Kreis

Die John Idan Group aus den USA – hier bei einem früheren Konzert in Sömmerda – spielt am 9. Juli in Mühlhausen.

Das ist im Unstrut-Hainich-Kreis los: Ehemaliger Yardbirds-Sänger spielt mit seiner Band in Mühlhausen.

Rockkonzert wird in den Garten verlegt

Das Konzert der John Idan Group am Samstag, 9. Juli, in Mühlhausen wird räumlich verlegt. Wie das Team der Sonntagsbühne mitteilte, ist dies wegen Verzögerungen der Baumaßnahmen auf dem Rathaushof nötig. Deshalb beginnt das Konzert um 20 Uhr im Garten des Hauses der Kirche am Kristanplatz. John Idan war ab 1994 Sänger und Leadgitarrist der berühmten, neu formierten Yardbirds. Der Eintritt kostet 15 Euro.



Gemeinderat berät den Haushalt für das Jahr 2022

Der Haushalt für 2022 wird am Dienstag, 12. Juli im Kirchheilinger Gemeinderat vorberaten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Gebäude der Feuerwehr. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Vereidigung des wieder gewählten Bürgermeisters Jan Behner (parteilos). Er hatte sich am 12. Juni mit 51 Prozent der Stimmen gegen Ralf Schwarzkopf (FWG) durchgesetzt und ist weitere sechs Jahr im Amt.

Wanderung zur Ruine Schauenburg

Der Hainich-Rennstieg-Verein wandert am Sonntag, 10. Juli, von Friedrichroda zur Burgruine Schauenburg. Die Route über zehn Kilometer ist mittelschwer über den Burgweg, vorbei an der Tanzbuche.

Treffpunkt ist um 10 Uhr in Friedrichroda auf dem Parkplatz in der Schmalkalder Straße, am Andreasbrunnen Richtung Heuberghaus. Eine Einkehr im Anschluss ist möglich. Weitere Informationen gibt es bei Bodo Schwarze, Tel. 03623/ 306354.

Unstrut-Hainich-Kreis: Kreis-SPD lädt zur Fahrradsternfahrt

Der Kreisverband der SPD lädt am Sonntag, 10. Juli, zu einer Sternradfahrt für alle Interessierten nach Nägelstedt. Dabei soll laut einer Mitteilung ein Teil des Radwegenetzes im Landkreis erfahren werden.

Startpunkte sind Bad Langensalza (9.30 Uhr, Herrenstraße 1), Mühlhausen (10 Uhr, Bahnhofsvorplatz) und Schlotheim (10ß Uhr, Edeka-Parkplatz). Ziel ist gegen 12 Uhr die Gaststätte „Grill Zum Unstruttal“.