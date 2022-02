Eine 88-jährige Rollstuhlfahrerin wurde bei einem Unfall in Bad Langensalza schwer verletzt (Symbolbild).

Rollstuhlfahrerin bei Unfall mit Lkw in Bad Langensalza schwer verletzt

Bad Langensalza. Eine 88-jährige Rollstuhlfahrerin war in Bad Langensalza mit ihrer Tochter unterwegs, als ein abbiegender Lkw sie erfasste und mitriss.

Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde eine 88-jährige Rollstuhlfahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall in Bad Langensalza. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Lkw mit Anhänger um 15.50 Uhr durch den Illebener Weg. Als er von dort aus nach links in die Tonnaer Straße abbiegen wollte, erfasste ein Teil seines Anhängers die Seniorin auf dem Gehweg.

Ihr Rollstuhl verhakte sich demnach an einer Einstiegshilfe des Anhängers. Die Frau wurde dadurch von dem Lkw mitgerissen. Die 59-jährige Tochter der Rollstuhlfahrerin, die gemeinsam mit ihrer Mutter unterwegs war, versuchte noch, die 88-Jährige festzuhalten. Dabei verletzte sie sich leicht.