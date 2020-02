Salza-Gymnasiasten werden potenzielle Lebensretter

Fast der gesamte aktuelle Abiturjahrgang des Bad Langensalzaer Salza-Gymnasiums hat sich am Mittwoch für den Kampf gegen Blutkrebs engagiert. 46 Schüler ließen sich am Vormittag für den Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden registrieren. Sie gaben Stammzellproben ab, die nun Teil einer weltweiten Datenbank werden.

Organisiert wurde die Aktion vom Lions-Club Bad Langensalza. Lions-Präsident Sven Knappstein und Gründungspräsident Rolf Krause empfingen die Schüler in der großen Pause. Grundsätzlich gehören derartige Typisierungsaktionen zu den klassischen Gebieten, auf denen sich die Lions-Clubs in Deutschland engagieren, informierte Rolf Krause und fügte hinzu: „Unsere Gruppe hier in Bad Langensalza besteht jetzt seit 20 Jahren. Erst haben wir überlegt, eine größere Feier auszurichten, uns dann aber doch dafür entschieden, erst unsere Silberhochzeit, also das 25-Jährige zu begehen. Dennoch wollten wir ein Signal setzen und haben dieses Projekt ins Leben gerufen.“

Analyse im Labor kostet viel Geld

Der Kampf gegen Leukämie sei eine wichtige Sache, die sich auch die Lions-Governorin Grit Gröbel auf die Fahnen geschrieben habe. Sie steht dem hiesigen Lions-Distrikt vor, der die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen umfasst. Eine derartige Kooperation zwischen Salza-Gymnasium und Club sei bisher einzigartig. Sowohl die Schulleitung wie auch die Schüler selbst seien dem Thema offen begegnet, lobte Rolf Krause.

Zwei der vielen Freiwilligen waren die Schülerinnen Lysann Klös und Anna-Maria Graubner. Beide sagten, dass die Typisierung eine gute Sache sei, für die sie sich gerne engagieren. „Wenn ich damit Menschen helfen kann, bin ich dabei. Ich habe auch einen Organspendeausweis“, sagte Anna-Maria Graubner.

Abgegeben wurden die Stammzellen per Wangenabstrich. Die Proben werden nun in ein Labor zur Untersuchung geschickt. Auch hierbei unterstützen die Lions. Denn die Organisation der Typisierung ist das eine, die Finanzierung der Analyse das andere. „Jede Probe für das Labor kostet 40 Euro“, weiß Rolf Krause.