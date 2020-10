Schönstedt verdoppelt Elternbeiträge für Kindergarten

Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder in der Kindertagesstätte Ringelwiese in Schönstedt ab dem 1. November deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde als Trägerin der Einrichtung hat eine neue Gebührensatzung beschlossen. Die Elternbeiträge verdoppeln sich. In einer Kategorie wird künftig der dreifache Beitrag fällig. Bisher werden die Beiträge unter anderem gestaffelt nach Kleinkindern bis drei Jahre und älteren Kindern bis zum Schuleintritt. Zudem unterscheiden sich die Beiträge je nach Betreuungsdauer: Fünf Stunden, fünf bis acht Stunden und mehr als acht Stunden.

Kita Ringelwiese ist lange Zeiteine der günstigsten Ab November werden die Betreuungszeiten nur noch in halbe Tage (bis fünf Stunden) und ganze Tage (über fünf Stunden) unterschieden. Für ein Kleinkind werden halbtags künftig 198 Euro pro Monat fällig, bisher waren es 87 Euro. Für ein Geschwisterkind über drei Jahre werden halbtags künftig 175 Euro fällig. Damit verdreifacht sich der Elternbeitrag von bisher 58 Euro. Bürgermeister Egbert Zöllner (parteilos) weiß um die Folgen dieser Entscheidung. „Es ist klar, dass diese Erhöhung vielen nicht schmecken wird. Aber wir waren lange Zeit eine der günstigsten Kitas in der Region. Jetzt sind wir wahrscheinlich Vorreiter. In vielen Orten wird derzeit über Erhöhungen diskutiert, auch in der Landgemeinde Unstrut-Hainich“, sagte er am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Anpassung der Gebühren sei überfällig gewesen. Die aktuell gültige Gebührensatzung sei 2016 mit nur leichten Anpassungen beschlossen worden. Die damalige Erhöhung sei nicht angemessen gewesen, da die Kosten für den Betrieb steigen. Egbert Zöllner verwahrte sich vor Stimmen aus der Elternschaft, die Erhöhung habe mit der Pandemie zu tun. Die Gemeinde Schönstedt leidet wie viele andere Kommunen unter stark zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen. Im Sommer gab die Kämmerei einen Überblick über die aktuelle Finanzlage der Gemeinde. Mitte Juli lagen die Einnahmen durch die Gewerbesteuer demnach 117.000 Euro unter dem Haushaltsansatz von 240.000 Euro. Auch die Einnahmen aus der Einkommenssteuer sowie der Vergnügungssteuer lagen mehrere Zehntausend Euro unter dem Planansatz. Zum Ausgleich des Etats werde Geld aus der Rücklage nötig sein, hieß es damals. Monatelange Beratungenüber neue Gebührensatzung Egbert Zöllner betont, dass sich die nun kalkulierten Beiträge an den tatsächlichen Betriebsausgaben des Kindergartens orientieren. Seit Monaten sei im Gemeinderat, in den Ausschüssen, mit den Elternvertretern und der Kita über die neue Satzung beraten worden. Zuletzt habe er direkt mit den Eltern der einzelnen Kita-Gruppen gesprochen. Ein Kritikpunkt am neuen Gebührenmodell betrifft die vergleichsweise marginale Beitragsdifferenz von Halbtags- und Ganztagsplätzen. Bei Kleinkindern werden 198 Euro für eine Halbtagsbetreuung angesetzt, ein Ganztagesplatz schlägt mit 15 Euro mehr zu Buche. „Die Ausgaben für das Gebäude, die Nebenkosten und das Personal sind die gleichen, egal ob die Kinder halbtags oder ganztags betreut werden“, sagte Emil Zöllner. Zudem gebe es momentan auch keine halbtags betreuten Kleinkinder in der Einrichtung. Beispiele für Beiträge

■ Für die Halbtagsbetreuung von Kindern bis zum dritten Lebensjahr werden ab 1. November 198 Euro im Monat fällig (bisher 87 Euro), für deren Ganztagsbetreuung 213 Euro (bisher 117 Euro bzw. 146 Euro bei mehr als acht Stunden). ■ Für Geschwisterkinder ab drei Jahre werden halbtags nun 175 Euro pro Monat veranschlagt (bisher 58 Euro). Für ihre Ganztagsbetreuung werden 190 Euro monatlich berechnet (bisher 77 Euro beziehungsweise 97 Euro monatlich). ■ Die Ganztagsbetreuung des ersten Kindes der Familie ab dem dritten Lebensjahr bis Schuleintritt wird nun 198 Euro im Monat kosten (bisher 91 beziehungsweise 114 Euro).