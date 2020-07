Seltene Luftaufnahme von Langensalza

Das Reichsluftfahrtministerium ließ 1935 Luftbilder von Langensalza anfertigen. In einem Geheimprojekt wurde so der künftige Luftschutz vorbereitet. Einige dieser Bilder wurden Postkarten, heute begehrte Sammlerstücke. Ins Auge fallen die Häuser der Herrenstraße 9 und 10 sowie die große Brauhof-Schule, heute Wiebeckschule, hinter der Steingrubenstraße. In der Langen Straße standen noch alle Häuser, auch die des im März 1944 entstandenen Bombenflecks, heute ein Parkplatz.