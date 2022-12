Bad Tennstedter Siegerballon landet unter Schlepperrädern in Oberbayern

Bad Tennstedt. Beim Kinderfest der VG Bad Tennstedt wurden Ballons gen Himmel geschickt. Um den Wettbewerb rankt sich diesmal eine unglaubliche Geschichte.

Unter die Räder eines Schleppers ist der Siegerballon im Luftballon-Wettbewerb vom Kinderfest der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt gekommen. Zu spät hatte ihn der Landwirt aus Großwimpasing in Oberbayern gesehen. Doch die Rücksendeadresse auf der dazugehörigen Karte war zum Glück noch lesbar. Damit flog der Ballon 327 Kilometern weit. Losgeschickt hatte ihn die neunjährige Lotta Bunzel aus Bad Tennstedt, die nun Siegerin des Wettbewerbs ist.

150 Ballons waren beim vierten Kinderfest der VG am Weltkindertag im September, das diesmal auf dem Rittergut in Lützensömmern stattfand, gen Himmel geschickt worden. Nur 15 Karten kamen zurück. Die sechs Sieger wurden jetzt im Rathaus in Bad Tennstedt gekürt.

Landwirt schickt Lotta noch eine Postkarte mit

Laut VG-Leiter Thomas Frey wurde diesmal bei den Preisen mit der Welterberegion Wartburg-Hainich kooperiert, womit unter anderem Gutscheine für einen Baumkronenpfadbesuch im Hainich oder für die Rumpelburg in Bad Langensalza übergeben werden konnte.

Außer Lotta gewannen Lisa Großmann aus Bruchstedt, Paula Fischer aus Bad Tennstedt, Luke Schellhardt aus Bruchstedt, Tommy Nareyke aus Stadtilm und Clemens Reinländer aus Kirchheilingen.

Die Sieger bekamen auch die Rücksendekarten vom Ballon zurück. Lotta wurde zudem eine Postkarte überreicht, die der Landwirt für das Mädchen mitschickte. Darin erklärt er, wie er die Karte beim Pflügen fand und wünscht ihr Erfolg beim Wettbewerb. Lottas Siegerprämie ist ein Tag in Gotha mit Zoobesuch und Kasematten-Führung. Zufall: Die Neunjährige wurde einst dort im Krankenhaus geboren.