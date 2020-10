Die Kosten für die Kindergärten in Bad Langensalza steigen. Die Verwaltung schlägt vor, die Elternbeiträge anzuheben.

Bad Langensalza. Stadt will Erhöhung der Elternbeiträge empfehlen. Kita-Träger benötigen Zeit für Anhörung der Eltern.

Sonder-Stadtrat zu Kita-Gebühren in Bad Langensalza

Zur künftigen Ausgestaltung der Kindergarten-Gebühren in der Stadt soll es Ende Oktober eine außerordentliche Sitzung des Stadtrates geben. Diese hat Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) für den 29. Oktober angekündigt. Bereits am 22. und 27. Oktober sollen sich der Sozialausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss in gemeinsamen Sitzungen mit dem Thema beschäftigen.