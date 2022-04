Der Sozialverband VdK lädt in Mühlhausen erstmals wieder zu einer öffentlichen Veranstaltung. Darauf hatten im Februar die Vertreter des Kreisverbands gehofft (von links): Kreisgeschäftsführerin Mechthild Gremler, Kreisvorsitzende Kathrin Köthe, Stellvertreter Christian Fliegner und der Vorsitzende des Mühlhäuser Ortsverbands Volker Naundorf.

Sozialverband hält Rück- und Vorschau in Mühlhausen

Mühlhausen. Der VdK Mühlhausen lädt erstmals wieder zu einer öffentlichen Veranstaltung.

Nach einer zweijährigen, coronabedingter Pause lädt der Ortsverband Mühlhausen des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen zu seiner ersten öffentlichen Veranstaltung in diesem Jahr. Sie beginnt am Mittwoch, 27. April um 15 Uhr in der Gaststätte „Waldcafé Prinzenhaus“. Im Mittelpunkt sollen dann laut Ankündigung ein Rückblick auf die letzten beiden Jahren sowie der Austausch zu zukünftigen Vorhaben stehen.