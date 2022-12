Sprach-Spielerei im Unstrut-Hainich-Kreis: Vom Kikero zum Tsitsero

Klaus Wuggazer freut sich über ein Schild an einem Haus in Mühlhausen.

Zäsar oder Käsar? Die Frage, wie man den Namen des römischen Imperators Julius Caesar korrekt ausspricht, beschäftigt ganze Generationen von Lateinern, bis heute.

Dass C und K auch im Deutschen einen – rein optischen – Unterschied machen können, lernte ich, als ich vor gut 32 Jahren von den gebrauchten in die neuen Bundesländer wechselte. Bis dahin hatte ich Klubs und Diskos ausschließlich als Clubs und Discos gekannt. Auch andere Gepflogenheiten entdeckte ich in der Ost-Sprache: Das Fugen-E, das ich von Wörtern wie Mausefalle oder Lausejunge kannte, gab es hier auch in Singegruppen und Nachholespielen, die im Westen ohne den Zusatzvokal auskamen.

Nun sah ich in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen an einem verfallenden Haus ein Schild „Electronik“. Da hat einst jemand einen schönen Kompromiss gefunden zwischen Electronic und Elektronik.

Im Lateinischen wurde das C übrigens traditionell als K ausgesprochen. Erst im 4. Jahrhundert, wurde der Käsar zum Zäsar und der Schriftsteller Cicero vom Kikero zum Tsitsero.