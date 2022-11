Bad Langensalzaer Stollen- und Pfefferkuchenmarkt setzt stärker auf Regionaltät

Bad Langensalza. In Bad Langensalza bietet der Stollen- und Pfefferkuchenmarkt eine Rekordzahl von Ständen, einen verkaufsoffenen Sonntag und Trompeten-Ständchen.

Mit dem Stollen- und Pfefferkuchenmarkt will der Gewerbeverein Bad Langensalza Maßstäbe setzen. Regionalität soll stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. „Wir wollen nicht die Lichter aus-, sondern anmachen“, kündigt Gewerbevereinschef Martin Braun am 27. November ein buntes Treiben mit einer Rekordzahl von Ständen, verkaufsoffenem Sonntag und Trompeten-Ständchen vom Marktkirchen-Turm an.

Mehr als 50 Gewerbetreibende aus Kreis und Umland haben sich angekündigt. Dazu gehören zum Beispiel Hainich-Hanf aus der Kurstadt, die Landfactur Kirchheilingen, der Sonnenhof Körner oder die Teigmacher aus Tabarz, die an Ständen ihre Produkte anbieten wollen. „Wir haben Not, alle in die Stadt zu bekommen“, sagt Braun, der auch die Gaststätte Ratswaage betreibt.

Zwei Jahre hatte der Stollen- und Pfefferkuchenmarkt wegen Corona pausieren müssen. Der bisher letzte zog 2019 mehr als 15.000 Besucher an. Daran will der Gewerbeverein anknüpfen. Braun ist zuversichtlich, dass das gelingen wird, zumal dieser zu den ersten weihnachtlichen Märkten im Landkreis gehört. Auch kulinarisch sei man sehr breit aufgestellt: von Bratwurst, über Schlachte- und Pilzpfannen bis hin zum Fingerfood.

Führung auf den besonderen Turm der Marktkirche

Verbunden mit dem Stollen- und Pfefferkuchenmarkt ist ein verkaufsoffener Sonntag, welcher in Bad Langensalza der letzte in diesem Jahr sein wird. Die meisten Händler der Stadt beteiligen sich daran.

Erstmals will Gästeführer Knut Seifert den Markt mit Trompeten-Musik bereichern. Hoch oben vom Marktkirchen-Turm wird er spielen, der ihn selbst wegen seiner Besonderheiten immer wieder fasziniert. Da es auf den Turm bisher keine öffentlichen Führungen gibt, will er zum Stollen- und Pfefferkuchenmarkt dazu Gelegenheit bieten. Die Führung findet um 14.30 Uhr statt. Etwa 15 Personen dürfen hinauf. Sollten mehr Menschen an der Turm-Führung interessiert sein, will Seifert noch ein zweites Mal einen Aufstieg anbieten.

Geöffnet sein wird der Stollen- und Pfefferkuchenmarkt von 13 bis 18 Uhr. Laut Braun soll dieser keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zum Weihnachtsmarkt der Stadt sein, der vom 8. bis zum 11. Dezember in Bad Langensalza stattfinden wird. Um künftig mit dem Stollen- und Pfefferkuchenmarkt besser werben zu können, sollen diesmal zusammen mit der Citymanagerin Sandra Czerniak Fotos und Videos aufgenommen werden.