Streit um Ladekabel endet im Krankenhaus – zwei Verletzte

Zwei junge Frauen im Alter von 22 und 17 Jahren sind nach einer Streiterei Am Anger verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei waren sie zuvor bei einer 24-jährigen Bekannten aufgetaucht, um ein Handy-Ladekabel abzuholen. Dabei sei es im Treppenhaus zum Streit zwischen den Frauen gekommen, der in einem Handgemenge endete. Erst als die Beschuldigte das Ladekabel ins Treppenhaus warf, kehrte Ruhe ein, so die Polizei.

Die zwei Verletzten verständigten einen Rettungswagen, der sie ins Krankenhaus brachte. Gegen die 24-Jährige werde nun wegen Körperverletzung ermittelt.

