Kürzlich durfte ich einer Zaubershow für Kinder beiwohnen. Der Magier zog sich endlose Tücher aus dem Mund, ließ Münzen und Gummibärchen in seinen Taschen verschwinden und zog sie kurz darauf hinter dem Ohr eines Jungen wieder hervor.

Der für die Knirpse eindrücklichste Trick war der schnelle Kleiderwechsel. Der Zauberer riss sich in einer fließenden Handbewegung den schwarz-weißen Dreiteiler vom Leib – der offenkundig doch nur aus einem Teil bestand – und stand plötzlich in einem roten Overall da.

Das muss ich lernen! Denn es gibt Tage, an denen die morgendliche Wahl der passenden Kleidung für jeden Lokalredakteur – ob männlich oder weiblich – eine Herausforderung darstellt. Am Freitag wusste ich, dass ich einer Ausstellungseröffnung in Mühlhausen beiwohne und anschließend im November über ein regennasses Feld zum Drei-Kreise-Stein bei Wiegleben stapfe. Was zieh ich an?

Mit schweren Schuhen und derber Jeans im Künstlergespräch? Oder in Hemd und Lederschuhen den Spot der Landwirte auf mich ziehen? Hier wäre ein schneller Kleiderwechsel - und ich rede nicht vom raschen Striptease im Auto am Feldrand – Gold wert.

Am Freitag beschränkte ich mich auf ein zweites Paar Schuhe im Kofferraum. Dass die gute Hose nach dem Feldrundgang schlammbesprenkelt war – sei’s drum. Es war der letzte Termin vor dem Wochenende.