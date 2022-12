Südeichsfelder Grundschüler begeistern mit tierischem Weihnachtsmusical

Heyerode. Die Neuinszenierung einer Weihnachtsgeschichte mit etwas anderem Blickwinkel an der Grundschule in Heyerode begeistert das Publikum.

Das Zirpen von Grillen und eine zaghaft blökende Schafherde schallten plötzlich durch das Foyer der Heyeröder Schule. Spätestens in diesem Moment war den Eltern und Großeltern der Grundschüler klar, dass es in dem angekündigten Weihnachtsmusical recht tierisch zugehen sollte.

Denn gemeinsam wollte man sich mit dem Schaf Lenny auf Schatzsuche begeben und die Weihnachtsgeschichte einmal ganz anders erleben. Dafür hatten die über 20 Darsteller aus den Klassen 2 bis 4 mehrere Wochen lang leidenschaftlich geprobt, um das Stück aus dem bekannten Kinderbuch von Salome Birnstiel einmal selber aufzuführen.

„Willkommen bei uns auf dem Feld. Wir alle sind noch wach!“ – so stimmten die schon etwas ungehalten wirkenden Darsteller zwischen Heu und auf den Strohbündeln ihr gebannt wartendes Publikum musikalisch ein. „Lenny läuft davon!“, rief einer der beiden Hirtenhunde. „Ja, wir Hirtenhunde sind gefragt. Die Schafe sind so dumm und halten uns auf Trab“, entgegnete der andere Wächter. „Müssen diese Hirtenhunde immer so grob sein?“, wollte ein verängstigtes Schäflein wissen. Auch weil es die große Unruhe in der Herde so gar nicht verstand.

Auf nach Betlehem statt zur angekündigten Schatzsuche

Dann schien alles auf einmal ganz schnell zu gehen, als ein Engel meinte, dass Jesus, der Messias, geboren sei. Doch einer der frohen Hirten fragte: „Haben wir auch ein Geschenk für den Retter der Welt?“ So wurde die groß angekündigte Schatzsuche schnell auf Eis gelegt und das abenteuerlustige Schaf Lenny rief seinen Freunden zu: „Ich will das Kind mit eigenen Augen sehen!“ Auch zwei neugierige Mäuse wollten wissen, wo denn die Stadt Bethlehem als Geburtsort überhaupt liegen würde.

Nachdem dann alle das Jesuskind in der Krippe gesehen hatten, verkündete Lenny das überraschende wie freudige Fazit der spektakulären Suchaktion: „Das Kind und der Friede in mir sind der Schatz!“

Mit langem Befall bedankte sich schließlich das begeisterte Publikum bei allen Darstellern, die sich als Gage eine Kinofahrt verdient hatten. Zum Erfolg des Musicalabends trugen vor allem der Förderverein und das Team der Horterzieherinnen bei, die das Stück mit den Mädchen und Jungen sowie Chor und Solisten professionell inszeniert hatten. Auch die Leitung der Thüringer Gemeinschaftsschule Südeichsfeld „Johann Wolfgang von Goethe“ unterstützte das gelungene Projekt außerhalb des Unterrichts und freut sich bereits auf eine nächste Neuinszenierung.