Sundhäuser Ortschef lehnt Fusion mit Bad Langensalza ab

Die Gemeinde Sundhausen bleibt auf Abstand zu Bad Langensalza. Auf die Möglichkeit einer Eingemeindung angesprochen, erteilte Bürgermeister Christoph Kindervater (parteilos) derartigen Gedankenspielen eine Absage. „Damit säßen die Entscheidungsträger für Sundhausen weiter weg. Meine Befürchtung ist, dass sich hier dann noch weniger tut“, sagte er. Auch in der Stadtverwaltung Bad Langensalzas gebe es derzeit keinerlei Überlegungen in dieser Richtung, sagte Pressesprecher Emanuel Cron.

Dabei ist ein Wechsel zur Kurstadt nicht aus der Luft gegriffen. Raumplanerisch wird der Ort dem Mittelzentrum Bad Langensalza zugewiesen. Derzeit ist Sundhausen Teil der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt. Zum 1. Januar wechselte der Nachbarort Klettstedt in die Arme der Stadt – das wurde vom Land mit einer Hochzeitsprämie goutiert.

Zudem scheint Sundhausen ein Paradebeispiel für Gemeindefusionen zu sein. Um die Finanzlage der Kommunen zu verbessern, ist eine Gebietsreform ein unverzichtbarer Schritt, so der Tenor der Landesregierung.

Land verweist auf Gebietsreform

Obwohl sich die VG gegen eine Umwandlung oder Aufteilung positioniert hat, werde er bis heute in Gesprächen mit dem Landesverwaltungsamt auf die Gebietsreform als Lösung der Finanzprobleme verwiesen, sagte Christoph Kindervater. Er selbst hält eine weitere Zentralisierung nicht für den richtigen Weg. „Ich schätze Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz, aber auch er könnte uns nicht garantieren, dass für Sundhausen als Ortsteil von Bad Langensalza genügend Geld zur Verfügung stünde.“

Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit, wie es im Amtsdeutsch heißt, ist in Sundhausen nicht gegeben. Ein Haushaltssicherungskonzept in dem alle Ausgaben und Einnahmemöglichkeiten auf den Prüfstand kommen, wurde abgelehnt, weil die Gemeinde nicht sicher darstellen konnte, dass sie in den nächsten Jahren ihren Etat in Balance bringen wird. Doch das Konzept ist Voraussetzung für Hilfe vom Land – ein Kreislauf.

Christoph Kindervater (parteilos) ist Bürgermeister in Sundhausen. Die Gemeinde muss einen harten Sparkurs fahren. Foto: Sabine Spitzer

Als Ursache für die Finanznot sieht Christoph Kindervater die Kreisumlage. Sie sei zu hoch. Im April und Mai stoppte er zwei Zahlungen Mit dem Geld zahlte Sundhausen die Sanierung einer Kellerwand im Kindergarten. Der Landkreis mahnte die Nachzahlung laut Christoph Kindervater an. Momentan liege der Vorgang beim Landesverwaltungsamt. Landrat Harald Zanker (SPD) kritisierte den Zahlungsstopp damals. Gerade wenn es um Kindergärten und Schulen gehe, ringe er um Lösungen, teilte er mit. So hätte etwa über eine Stundung der Zahlungen gesprochen werden können.

Auch Landkreis hat Recht auf Finanzierung

Christoph Kindervater sieht sich im Recht. Die Kreisumlage erdrossele die Gemeinde. Genau das dürfe sie nicht, sagt er und bezieht sich auf ein Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 7. Oktober 2016. Darin heißt es, dass sich die Höhe der Kreisumlage am Finanzbedarf der Gemeinden zu orientieren habe. Eine adäquate finanzielle Ausstattung ist laut Gericht Teil des in der Verfassung verbürgten Rechts auf kommunale Selbstverwaltung. Auf Deutsch: Wenn die Gemeinden zu wenig Geld für ihre Aufgaben haben, ist dies dem Urteil zufolge verfassungswidrig. Dies sei aber kein Problem, das der Landkreis zu lösen habe. Kann der Landkreis nicht genügend Geld für seine Ausgaben erheben, hat er wiederum einen Ausgleichsanspruch gegenüber dem Land, so das Gericht weiter. Allerdings beziehen sich diese Ausführungen auf den konkreten Streitfall zwischen der Stadt Bleicherode und dem Landkreis Nordhausen.

Ein Haushalt, der selbstbestimmtes Handeln der Gemeinde erlaubt, ist in Sundhausen aus Sicht des Bürgermeisters nicht gegeben. Freie Spitzen gebe es nicht. Eigenanteile für das Programm der Dorferneuerung in der Region Seltenrain konnten bis jetzt nicht aufgebracht werden. Die wichtigste Pflichtaufgabe ist der Kindergarten. Das Gebäude aus den 70er-Jahren müsse dringend saniert werden. „Uns fliegt die Technik um die Ohren. Sinngemäß heizen wir bei offenem Fenster“, sagt Christoph Kindervater und fügt hinzu: „Wir haben als Gemeinde eine gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen. Es ist unsere Pflicht, Voraussetzungen für eine angemessene Kinderbetreuung zu schaffen. Gleichzeitig werden wir von den übergeordneten Behörden streng betriebswirtschaftlich begutachtet.“

Dem Landratsamt und den übrigen Behörden mache er keinen Vorwurf, denn diese orientieren sich am geltenden Gesetz. Die Politik müsse die Probleme erkennen und lösen.