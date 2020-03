Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Talsperren in Bad Langensalza

Ich stehe in der Post in Bad Langensalza, in meiner Hand ein Brief nach irgendwo. Ich bin der vierte in der Schlange, zwei Plätze vor mir steht ein älterer Herr, in seiner linken Hand ein Beutel mit der Aufschrift: 18. Deutsches Talsperrensymposium Leipzig.

Das reißt mich aus meinen Tagträumen. Sofort schwirren mir Fragen durchs Hirn. Was gibt es auf einem Talsperrensymposium zu besprechen? Gibt es Trends und Entwicklungen in der Kunst des Wasser-Anstauens? Viel wichtiger: Wer spricht auf diesem Symposium? Sind es die Talsperren selber? Sitzen Polder, Deiche und Dämme im Publikum und lauschen gespannt den Fachvorträgen? Machen anzügliche Witze über Lecks, Dammrisse und den Tidenhub die Runde? Eine weitere Frage: Was versprechen sich die Veranstalter davon, Beutel als Werbeträger zu verteilen? Wer sieht diesen Beutel zum Talsperrensymposium und sagt zu seinem Partner: „Wir wissen zu wenig über Talsperren und sollten uns eingehender damit beschäftigen. Schatz, lass uns einen Kurs über die hydraulischen Aspekte eines Hochwasser-Rückhaltebeckens belegen!“ Ich weiß, ich weiß, ich spinne wieder rum. Ich bin mir sicher, dass dieses Symposium sehr wichtig ist. Nun entschuldigen Sie mich. Ich muss zum Konklave chronisch-ketzerischer Kolumnisten in Konstanz.