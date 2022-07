Tanznachmittage für Ü50-Generation in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Volkssolidarität lädt jede Woche zu Tanznachmittagen für alle Ü50 ein.

Tanznachmittage bietet die Volkssolidarität in Mühlhausen an. Diese finden jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte „Roseneck“ in der Jüdenstraße 34 statt. Laut Mitteilung richtet sich das Angebot an die Generation Ü50, also Menschen ab 50 Jahren. Denn Tanzen macht gute Laune und ist gesund, regt den Geist und den Organismus an. Für Musik und Unterhaltung sorgt Bernds Disko, teilt die Volkssolidarität mit.