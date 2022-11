Top-5-Tipps fürs Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis: Musik, Rezitation und Grusel

Unstrut-Hainich-Kreis. Mehrere namhafte Bands spielen in den nächsten Tagen in Mühlhausen und Bad Langensalza. Stilistisch ist für alle etwas dabei. Und Alternativen gibt es auch.

Zwar wird das Veranstaltungsgeschehen in den Städten und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises traditionell im November ruhiger – gewissermaßen zum Luftholen vor der Adventszeit. Trotzdem gibt es am Wochenende wieder eine gute Auswahl.

1. Meister des Irish Folk

in Bad Langensalza

Puren Irish Folk verspricht der Veranstalter für das Konzert mit dem Daoirí Farrell Trio am Freitag in Bad Langensalza. Es beginnt um 20 Uhr in der Gottesackerkirche am Arboretum. Prägend für die Band ist vor allem die einmalige Stimme des vielfach preisgekrönten Bandleaders und Bouzouki-Spielers Farrell. Die Songs erzählen typische Geschichten von Irland, von der Landschaft bis hin zu Rebellion und Liebe. Drei Alben hat Farrell bereits veröffentlicht. Er ist auch zu Gast auf großen internationalen Festivals – und nun in Bad Langensalza.

2. Dreigestirn mit einem Iren

aus Niederdorla

Ein „Musikalisches Dreigestirn“ wird am 19. November um 20 Uhr im Hotel Stadt Mühlhausen in Mühlhausen erwartet. Dort warten die Musiker Nigel Connell, Lennart A. Salomon und Mina Richman auf mit „gut gemachter, englischsprachiger Popmusik“, so die Ankündigung. Gemeinsam knüpfen sie an die Tradition amerikanischer Singer und Songwriter an. Der irische Sänger Nigel Connell, der mit seiner Familie in Niederdorla lebt, war Finalist bei „ The Voice of Ireland“. Begleitet werden die drei Musiker von einer irischen Band.

3. Gitarrenloops und Lieder

in der Mühlhäuser Kufa

In eine völlig andere Stilrichtung gehen zwei Konzerte in der kürzlich wieder eröffneten Kufa. der Kulturfabrik am Ledernen Käppchen in Mühlhausen. Am 18. November gastiert dort um 19 Uhr das Ensemble „Samsa Traum“. Der Künstler Alexander Kaschte kreierte für Benefizkonzerte in der Ukraine 15 Songs für geloopte Akustik-Gitarren, die er nun auch hier aufführt.

Am 19. November folgt um 19 Uhr in der Kufa ein Konzert mit Zami. Die Band geht stilistisch Richtung Gisbert zu Knyphausen, Kettcar oder Element of Crime.

4. Gruselgeschichten

am Kaminfeuer in Eigenrieden

Einen gruselig bis frivolen Abend mit Geschichten und Musik am Kaminfeuer gibt es am 19. November ab 19.30 Uhr in der „Hofgesellschaft“ Eigenrieden (Kreuzstr. 1). Astrid Bank, Theresa Blumschein und Edgar Schlegel lesen kuriose Kurzgeschichten, in denen es um das Liebesleben in Königshäusern geht oder sich Verstorbene zu Wort melden. Edgar Schlegel greift auch zur Gitarre. In Szene gesetzt wird das Programm vom Spielleiter des Mühlhäuser Sorglos-Theaters, Bernhard Ohnesorge.

5. Klezmer und Gedichte

im Haus der Kirche

Gedichte jüdischer Emigranten und Klezmer-Musik für Klarinette und Gitarre gibt es am 20. November im Haus der Kirche am Kristanplatz 1 in Mühlhausen. Beginn ist um um 17 Uhr. Unter dem Titel „Denk ich an Deutschland“ rezitieren Sissy Maibaum und Michael Bornschein Texte. Für die Musik sorgen Susanne und Jens Henning. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.