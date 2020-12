Verwahrloster Rotmilan tot aufgefunden - Polizei ermittelt

Das von der Kriminalpolizei Mühlhausen freigegebene Foto zeigt den toten Rotmilan am Tag des Auffindens.

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen ist auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Am 3. Oktober 2020 fand eine Besucherin auf dem Gelände des Friedhofs in Ufhoven (Ortsteil von Bad Langensalza) einen toten Rotmilan.

Das Tier war nach Angaben der Polizei nicht beringt, trug aber ein Geschüh, welches auf falknerische Haltung schließen lässt. Der Rotmilan war in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Weshalb der Verdacht auf nicht artgerechte Haltung besteht.

Die Untere Naturschutzbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises hat breits Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Unterstützung:

Wem ist der Rotmilan am 3. Oktober 2020 in der Gegend um Ufhoven aufgefallen?

Wer kann Hinweise zur Herkunft des Tieres geben?

Wem sind Menschen bekannt, die derartige Vögel halten und möglicherweise derzeit ohne Tiere sind?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass der Rotmilan dem Artenschutz und dem Jagdrecht unterliegt. Das Halten derartiger Vögel ist an bestimmte Vorgaben gebunden und muss bei der Naturschutzbehörde gemeldet werden.