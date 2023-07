Traktor blockiert Kreisverkehr bei Bad Langensalza

Bad Langensalza. Weil er an der Bebauung eines Kreisverkehrs hängen blieb, blockierte ein Traktor bei Bad Langensalza stundenlang den Verkehr.

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Sonntagnachmittag im Kreisverkehr auf der Gothaer Landstraße bei Bad Langensalza. Ein Traktor war laut Polizeiangaben liegen geblieben und blockierte dadurch die Straße.

Offenbar führte ein Fahrfehler dazu, dass die Landwirtschaftsmaschine an der Bebauung des Kreisverkehres hängen blieb und sich so das Vorderrad zerstörte. Die Straße musste so lange gesperrt bleiben, bis der Traktor den Kreisverkehr verlassen hatte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.