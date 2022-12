Trauernde treffen sich im Trauer-Café in Mühlhausen

Nach dem Verlust eines geliebten Menschen sei es für Trauernde nicht einfach, wieder in in den Alltag zurückzufinden. (Symbolbild)

Mühlhausen. Die Malteser bieten in Mühlhausen ein Trauer-Café an. Dort sollen Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben, Hilfe bekommen wieder in in den Alltag zurückzufinden.

Das nächste Trauer-Café der Malteser ist am Donnerstag, 15. November, in Mühlhausen im Mehrgenerationenhaus. Von 14 bis 16 Uhr können sich Menschen, die über jemanden trauern, wieder mit Betroffenen austauschen.

Nach dem Verlust eines geliebten Menschen sei es für Trauernde nicht einfach, wieder in in den Alltag zurückzufinden. Sie sollen und dürfen sich daher die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben, heißt es in der Mitteilung. Dabei helfe der Austausch mit anderen betroffenen Menschen. Das Trauer-Café ist ein kostenfreies Angebot und wird von ausgebildeten Trauerbegleiterinnen betreut.

Anmeldungen sind erwünscht unter Telefon: 03601/ 8882915.