Türchen öffnen sich für gemütliches Beisammensein im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es inzwischen viele lebendige Adventskalender. Die Aktion bringt Menschen zusammen, ist aber kein Selbstläufer.

Die Flammen flackern in der Feuerschale im Hof des Hauses Nummer 15 in der Brückenstraße in Großengottern und sorgen für knisternde Gemütlichkeit. Melanie Kühn und Martin Bamberg haben ihre Pforten geöffnet – und damit ein Türchen im lebendigen Adventskalender. Sie schenken Glühwein und Kinderpunsch aus. Aus dem Buch „Die Geschichte von Weihnachten“ wird ein weiteres Kapitel vorgelesen – und das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ erklingt.

Melanie Kühn und Martin Bamberg gefällt die Idee des lebendigen Adventskalenders. Deshalb sind die beiden in diesem Jahr erstmals selbst Teil davon. Sich gemeinsam auf das Weihnachtsfest einzustimmen, finden sie sehr schön. „Es stärkt auch den Zusammenhalt im Ort“, sind sie überzeugt. Jeweils um 17 Uhr öffnet, außer sonntags, ein anderer Gastgeber seine Tür.

Seit 2021 sind in Großengottern auch die Erwachsenen dabei

Den lebendigen Adventskalender gibt es in Großengottern schon seit gut 20 Jahren. Initiiert wird er von der evangelischen Kirchengemeinde. Anfangs aber hatte die Aktion eine andere Form. „Bis 2019 haben wir uns im Gemeinderaum getroffen, gebastelt und Adventskerzen angezündet“, berichtet Doris Schwarzkopf, Vorsitzende des Gemeindekirchenrats. Der Anstoß dazu war von der Partnerkirche in Eschwege gekommen.

Doch dann kam 2020 Corona und das Verbot für Treffen. 2021, wo Zusammenkünfte im Freien mit Abstand möglich waren, wurde der lebendige Adventskalender in Großengottern nach draußen verlegt. „Ich finde schön, dass jetzt Erwachsene dabei sind“, so Schwarzkopf. Zuvor wurden meist die Kinder am Gemeinderaum abgegeben. Auch sind jetzt Menschen dabei, die gar nicht in der Kirche sind. „Wir machen den Erfolg nicht an Besucherzahlen fest“, sagt sie. Denn es gehe darum, auf Weihnachten und die Geburt Jesu zuzugehen.

In Bad Tennstedt muss die Aktion erst wachsen

Doch ein Selbstläufer ist die Aktion nicht. So wurden die Sonntage ausgelassen, weil sich nicht genug Türchen-Gastgeber fanden. „Man muss dranbleiben“, sagt Schwarzkopf, die 2023 noch früher mit der Planung starten will.

In vielen Orten im Kreis gibt es inzwischen den lebendigen Adventskalender. Zum Beispiel in Schönstedt jetzt zum zweiten Mal. Initiatorin Nadine Schmidt, die 2021 von Ballhausen in den Ort zog, hatte die Idee aus ihrem Heimatort mitgebracht. Bürgermeister Egbert Zöllner (parteilos) gefällt die Aktion, weshalb sich auch der Landmarkt am Nikolaustag beteiligte.

In Ballhausen ist Stephanie Mayer Initiatorin des lebendigen Adventskalenders. 2021 hatte sie die Aktion ins Leben gerufen, um den Kindern etwas Gutes zu tun. Denn wegen der Corona-Situation gab es kaum Weihnachtsmärkte.

Wegen des Strahlens in den Kindergesichtern hat sie den lebendigen Adventskalender in diesem Jahr auch erstmals in Bad Tennstedt organisiert, wo sie die Tourist-Information leitet. Sie vermutet, dass die Aktion in der Kurstadt erst wachsen muss. „Es wäre schön, wenn mehr Menschen kämen“, sagt sie. Denn die Gastgeber machen sich viel Mühe, leider kommen oft nur eine handvoll Leute.