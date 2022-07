Ufhoven: Kinder entdecken Musikkultur mit Mini-Orgel

Ufhoven. Kantor Albrecht Lobenstein baut mit Kindern in Ufhoven eine Orgel auf, um ihnen die Wurzeln der Musikkultur nahezubringen. Warum das wie Lego ist.

Wie funktioniert die Königin der Instrumente? Kinder haben das jetzt in der Kirche in Ufhoven erlebt. Denn sie haben eine Mini-Orgel gebaut. Sie sollen damit für das imposante Instrument begeistert werden, das seit drei Jahrhunderten zum Gottesdienst gehört.

Pfeifen, Tasten, Windladen und Balg: 128 Teile mussten wie ein Puzzle zusammengefügt werden. „Der Teufel liegt im Detail“, sagte Bad Langensalzas Kantor Albrecht Lobenstein. Denn die Reihenfolge ist wichtig, damit das Mini-Instrument mit seinen zwei Registern und zwei Oktaven richtig funktioniert.

Die Landeskirche hatte 2021 im Jahr der Orgel zwei Mini-Orgel-Bausätze angeschafft, die ausgeliehen werden können. Lobenstein orderte einen der Bausätze schon gleich damals und zog damit durch fünf Kirchen der Region und will auch künftig weiter mit den Kindern die Miniatur-Orgeln aufbauen. Denn er findet es wichtig, dass sie sich mit ihren Wurzeln beschäftigen.

Deutschlands Orgellandschaft ist einzigartig

„Zu meiner Zeit war es eine Selbstverständlichkeit, die Kultur kennen- und ein Instrument zu erlernen“, berichtete Lobenstein. Zwar fand er in seiner Kindheit die Beethoven-Sinfonien langweilig. Doch wer sich nicht mit dem Ursprung beschäftigt, lebe unbewusst, meinte der Kantor überzeugt, dass damit auch ein Stück Selbsterkenntnis fehlt. Deutschland hat eine einzigartige Orgellandschaft. Der Bau und die Musik des Instruments wurden 2017 in die Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. „Die Welt beneidet uns um unsere Musikkultur“, machte Lobenstein deutlich. Er jedoch hat das Gefühl, hierzulande wurde diese Kultur inzwischen aufgegeben. „Man singt fast nur noch in der Business-Sprache“, spielte er auf die englischen Liedtexte an.

Kantor Albrecht Lobenstein vor der Petersilie-Orgel in Ufhoven, die restauriert werden muss. Foto: Sabine Spitzer

Der Aufbau der mehr als ein Meter großen Mini-Orgel war Teil der letzten Familienandacht mit Schlunz vor den Ferien, die nach der Puppe benannt ist und einmal pro Monat in der evangelischen Kirche „St. Wipperti“ stattfindet. „Das ist wie bei Lego“, spornte Gemeindepädagogin Helke Goldhahn die Kinder an, die auch merkten, dass man die Orgelpfeifen als Flöte nutzen kann.

Im Unstrut-Kreis-Kreis gibt es etliche Petersilie-Orgeln

Auf der Empore der Kirche befindet sich die historische Orgel aus der Werkstatt von Friedrich Petersilie, von dem im Unstrut-Hainich-Kreis noch etliche weitere Instrumente erhalten sind. Zum Beispiel in der Gottesackerkirche in Bad Langensalza oder in Alterstedt und Heroldishausen. Laut Lobenstein, der auch Orgelsachverständiger für das Landesamt für Denkmalpflege ist, hatte Petersilie 80 Orgeln gebaut, von denen es heute noch 60 gibt. In Ufhoven wäre eine Restaurierung nötig, weil das Instrument verschlissen ist.

Nach gut einer Stunde war in der Kirche das Miniatur-Instrument aufgebaut. „Es nutzt sich nicht ab“, freute sich Albrecht Lobenstein am Ende. Denn die Kinder klimperten begeistert auf dem kleinen Instrument. Und die siebenjährige Jane, die seit kurzem das Klavier lernt, spielte ein paar Stücke vor.

Einen Tag später wurde die Orgel in Grumbach aufgebaut. 2023 soll unter anderem Thamsbrück an der Reihe sein.