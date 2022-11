Umfrage zu Mobilität auf dem Land: Infobus kommt in den Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Thüringer Ministerium fragt noch bis 30. November online nach den Erwartungen der Bürger an den Nahverkehr und informiert auch vor Ort.

Das Thüringer Infrastrukturministerium hat im Oktober eine Online-Befragung zum Thema Mobilität im ländlichen Raum gestartet, die noch bis 30. November läuft. Damit sollen laut einer Mitteilung des Ministeriums „die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an Mobilitätsangebote abgefragt werden, um die Bedarfe des öffentlichen Nahverkehrs für die jeweiligen Regionen genauer zu analysieren.“ Die Ergebnisse sollen in Mobilitätskonzepte einfließen.

Begleitend dazu ist ein Infobus unterwegs. Er macht am 16. November Halt ab 9 Uhr an der Marktkirche in Bad Langensalza und fährt dann nach Bad Tennstedt, wo er ab 14.30 Uhr für etwa eine Stunde am Edeka-Markt in der Bahnhofstraße steht. Beschäftigte des Ministeriums werden dort über die Ziele der Befragung informieren und Besuchern helfen, den Fragebogen schriftlich auszufüllen.

Die Online-Umfrage steht auch im Netz unter www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de sowie bei Facebook und Instagram. Sie ist anonym und erfolgt ohne Angabe von persönlichen Daten. Lediglich die Postleitzahl und der Ort werden abgefragt, um den Mobilitätsbedarf räumlich zuordnen zu können.