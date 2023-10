Unfall mit mehreren Verletzten in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Drei Personen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 247 verletzt worden.

Bei einem schweren Unfall am Samstagabend kurz nach 17.30 Uhr auf der B247 Nahe Bad Langensalza sind drei Personen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein BMW an der Ausfahrt des Gewerbegebietes auf die Bundesstraße auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt. Er stieß mit einem Opel zusammen.

Insgesamt wurden drei Personen in den Fahrzeugen verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am späten Abend hieß es, dass die Verletzungen zum Glück nicht schwerwiegend seien, teilt die Polizei mit. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden, an der Unfallstelle kam es für rund eine Stunde zu Behinderungen.

