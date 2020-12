Unstrut-Hainich-Kreis: "Der Ton am Einsatzort wird rauer"

Unstrut-Hainich-Kreis. Corona-bedingt haben die Feuerwehren im Landkreis derzeit mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. "An erster Stelle steht immer, die Einsatzfähigkeit ständig gewährleisten zu können“, sagt Bad Langensalzas Stadtbrandmeister Steven Dierbach. Dafür setzten zunächst im Frühjahr nun wieder seit Oktober beinahe alle Wachen im Kreisgebiet Zusammenkünfte, Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen aus. Auf dem Weg und am Einsatzort gelte zudem möglichst viel Abstand und Maskenpflicht.





Diese Maßnahmen zeigten sowohl in der Kurstadt als auch in den Ortsteilen Wirkung: Keine Wehr musste wegen eines Corona- oder Quarantänefalls abgemeldet werden. „Vereinzelt wurden in letzter Zeit zwar Kameraden positiv getestet und fiel daraufhin aus, eine ganze Einsatzabteilung aber traf es bisher nicht“, so Dierbach.

Absicherungen von Umzügen und Festen fielen weg

Einsätze verzeichnete die Bad Langensalzaer Feuerwehr in diesem Jahr mehr als im vergangenen – und das, obwohl sämtliche Absicherungen von Osterfeuern, Kindergartenumzügen und Festivitäten ausfielen. „Das macht jedes Jahr etwa 30 Einsätze aus“, sagt Dierbach.

Eines fiel dem Stadtbrandmeister vor allem in den vergangenen Wochen besonders auf: „Der Ton wird rauer“, sagt er. Die Pandemie und vor allem der Lockdown würden die Situation noch problematischer machen.

Immer wieder wurden die Einsatzkräfte in letzter Zeit verbal angegriffen. Als sich vor kurzem zum Beispiel ein vermeintlicher Gartenlaubenbrand als illegales Abbrennen in einem alten Fass entpuppte und die Feuerwehrleute den Besitzer darüber aufklärten, dass das verboten und so zu einem kostenpflichten Einsatz für ihn selbst werden würde, wurde er ausfällig. „Er beschimpfte uns als Staatsdiener und dass wir doch alle gleich seien“, erzählt Dierbach. Bei einer Nottüröffnung konnte nur noch die Polizei verhindern, dass die Feuerwehrmänner tätlich angegriffen wurden.

Aufwand bei Einsätzen der Feuerwehr höher

Auch bei den Einsätzen der Feuerwehr in Mühlhausen ist die Situation aktuell angespannt. Auch dort hat man laut des Vorsitzenden der Landesgruppe Thüringen der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, Andreas Kacsur, mit Angriffen zu kämpfen.

Und auch sonst bedeute die aktuelle Situation mehr Aufwand. „Sonst haben sich die Kameraden einfach ins Auto gesetzt und sind los gefahren, jetzt muss das Ganze mit Bedacht und Achtsamkeit geschehen“, berichtet Claudia Litzkow-Hardegen. Sie ist die Leiterin für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung im Mühlhäuser Rathaus, zu dem auch die Feuerwehr gehört.

Genau wie in Bad Langensalza erlebte auch die Feuerwehr in Mühlhausen bisher einen Einsatz, bei dem nachweislich eine infizierte Person Hilfe brauchte. „Generell besteht der Verdacht auf eine Infektion aber immer“, so Litzkow-Hardegen.

Dienstschicht fiel für zwei Wochen aus

Auch in den eigenen Reihen kam es bereits zu Ausfällen. Im Oktober war zum Beispiel die Feuerwehr in Höngeda für mehrere Wochen nicht einsatzfähig, weil sich mehrere Mitglieder bei einer Kirmesveranstaltung infiziert hatten.

Vor kurzem traf es dann auch eine der drei Dienstschichten der Berufsfeuerwehr. Sie fiel für zwei Wochen komplett aus. Kompensieren mussten das die anderen beiden Schichten im kurzen Wechsel. „Wir hatten für den Ernstfall einen Notfallplan aufgestellt, der auch gut funktioniert hat“, berichtet Litzkow-Hardegen. Mittlerweile seien alle Einsatzkräfte wieder im Dienst.

Auf Silvester blicken viele Feuerwehren im Unstrut-Hainich-Kreis mit Skepsis. „Wir wissen doch alle, dass das, was verboten ist, am meisten Spaß macht“, sagt Steven Dierbach dazu. Zwar ist der Feuerwerksverkauf in diesem Jahr verboten, „wer aber etwas in die Luft jagen will, der kriegt das auch irgendwoher“, so der Stadtbrandmeister. Und eben das sei gefährlich. Feuerwerk aus Tschechien oder Polen beispielsweise sei aus guten Grund in Deutschland nicht zugelassen: „Das kann man ja schon fast mit Sprengstoff gleichsetzen.“

Wehren rechnen mit Unvernunft beim Thema Feuerwerk

Und auch Feuerwerk aus dem Vorjahr sei bei falscher Lagerung gefährlich, sagt Dierbach. Zudem ist das Abbrennen im öffentlichen Raum verboten. „Wer Feuerwerk im Garten oder auf dem eigenen Grundstück zündet, kann die Abstände zu den Gebäuden nicht einhalten. Das kann nach hinten losgehen.“

Die Leute seien – auch Corona-bedingt – unvernünftiger geworden. Das zeige sich am Verhalten mit den Einsatzkräften und im Umgang mit Verboten.