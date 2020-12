Unstrut-Hainich-Kreis: Millionen Euros für Schulsanierungen

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Haushalt des Landkreises für 2021 ist beschlossen. Er sieht einerseits Rekord-Investitionen vor, ist aber gleichzeitig geprägt von der weiteren Konsolidierung der Kreisfinanzen. Die Region profitiert dabei von weiter wachsenden Zuweisungen des Landes, höheren Einnahmen in der Kreisumlage und erheblichen Zuschüssen für Investitionen von Land und Bund. 21,6 Millionen Euro sollen kommendes Jahr alleine in Bauvorhaben des Kreises fließen. Weitere 23,5 Millionen wurden gleichzeitig für die nächsten Jahre verpflichtend beschlossen, weil etliche Projekte nur in Etappen zu bewältigen sind. Ein guter Teil des Geldes dient den Schulen. In diese sollen im kommenden Jahr fast 10,6 Millionen Euro fließen. 28 einzelne Maßnahmen sind in Schulgebäuden und Sporthallen geplant. Größtes Vorhaben im neuen Jahr ist hier die Erneuerung der Außenanlage an der Salza-Halle mit 2,1 Millionen Euro. Das Sportgelände dort wird umfassend erneuert, das Land hat gut 926.000 Euro Fördermittel zugesagt.

Weitere große Baustellen: In das Tilesius-Gymnasium wird rund eine Million Euro fließen für die Generalsanierung von Turnhalle, Bibliothek und Schulspeisung im Georgi-Schulteil. In die Forstbergschule sollen gut 900.000 Euro investiert werden für die Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen. Der Schulhof der Petrischule soll für 500.000 Euro saniert werden. In das Pestalozzi-Förderzentrum in Mühlhausen fließen bis 2022 rund 900.000 Euro für Brandschutz und Elektrik. Gut 500.000 Euro kosten eine neue Kleinsportanlage und der Brandschutz am Gymnasium Großengottern. Die weiteren Vorhaben reichen vom Einbau von Fachräumen über Brandschutz, Schulhof-, Hallen- und Teilsanierungen bis zu vorbereitender Planung. Vorgesehen sind sie in den Grundschulen, Margareten und Nikolai in Mühlhausen, Sonnenhof in Bad Langensalza, in Katharinenberg, Bickenriede, Großengottern, Lengenfeld/Stein, Oberdorla und Schönstedt; auch in den Regel- und Gemeinschaftsschulen gibt es eine solche Bandbreite von Einzel-Vorhaben mit Kosten im fünf- bis sechsstelligen Bereich, , so in der Wiebeckschule, der Regelschule Schlotheim und den Gemeinschaftsschulen Heyerode, Hüpstedt und Menteroda. Für die Ausstattung stehen bei allen Schularten zusammen mehrere Hunderttausend Euro im Plan.

Erneut um ein Jahr aufgeschoben wird dagegen die Generalsanierung der Novalis-Regelschule in Bad Tennstedt. Grund dafür sei, dass das Land die Förderung zwar zugesagt, aber verschoben habe, hieß es seitens des Kreises. Nun sind im Haushalt 2021 für die Vorarbeiten 230.000 Euro vorgesehen, in den beiden Folgejahren fast 4,7 Millionen Euro für den Bau.

Die Bad Tennstedter Grundschule ist laut Plan ebenfalls dran, auch ab 2022: Über zwei Jahre werden dann 670.000 Euro in eine neue Elektronanlage investiert.

Zur Förderung angemeldet ist laut Kreis die Grundschule in Thamsbrück. Kommt das Geld vom Land, sind 4,5 Millionen Euro für die Generalsanierung ab 2022 geplant. Auch bei der Turnhallen-Sanierung samt Sanitär-Anbau in der Martini-Grundschule in Mühlhausen hofft der Kreis auf Förderung. Sie ist für das 1,7-Milionen-Euro-Projekt bereits beantragt. Ebenfalls beantragt sind Mittel für die Generalsanierung der Regelschule Langula. 2,9 Millionen Euro könnten bei einer Zusage hier 2022/23 investiert werden. Bereits bewilligt sind dagegen 2,7 Millionen Euro vom Bund für die Generalerneuerung des Schullandheims Waldschlösschen. Planung und erste Auftragsvergaben sind im kommenden Jahr mit 600.000 Euro eingeplant. Bis 2024 werden dann 2,4 Millionen Euro investiert. Für das Heim, das wegen Baufälligkeit und der Finanzknappheit des Kreises schon vor dem Aus stand, soll nach der Sanierung ein externer Betreiber gesucht werden.