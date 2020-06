Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unstrut-Hainich-Kreis, warum nur?

Ständiges Fragen ist die Berufskrankheit von Quizmastern und Reportern. Wo liegen die Ursachen für die Überschuldung des Landkreises? Wie will sich Bad Langensalza zur Bundesgartenschau präsentieren? Wer will Bürgermeister in Nottertal-Heilinger-Höhen werden? Ist das Mühlhäuser Straßenbahnprojekt wirklich durch?

Jede Recherche ist irgendwann vorbei. Ab einem gewissen Punkt wird Wissen vorausgesetzt. Wie es aber wäre, jeden Fakt, jede Antwort weiter zu hinterfragen, nichts als gegeben zu akzeptieren, übt mein Kind seit einigen Wochen.

„Warum?“ ist die Universalfrage für alles. Warum steht das Auto so weit weg? Weil kein Parkplatz frei war. Warum? Weil hier viele Menschen wohnen. Warum? Weil das ein beliebtes Wohngebiet ist. Warum? Weil es hier alle wichtigen Dinge gibt. Warum? Weil sich die Stadtplaner Gedanken gemacht haben. Warum? Weil sie dafür bezahlt werden. Warum?….

Wirklich anspruchsvolle Themen sind es zum Glück noch nicht. Ich kann mich also auf Fragen vorbereiten wie: „Warum haben Marienkäfer Punkte?“, „Wieso gibt es die Jahreszeiten“ oder „Wie haben die fernsten Quasare ihre supermassiven schwarzen Löcher schon so früh in der Geschichte des Universums angehäuft?“