Urkunden können in Mühlhausen jetzt digital angefordert werden

Mühlhausen. Neuer Online-Service der Stadt Mühlhausen gestartet.

Einen neuen Online-Service bietet die Stadt Mühlhausen für Bürgerinnen und Bürger. Sie können jetzt Urkunden auch digital beantragen. Wer Geburts- und Sterbeurkunden oder solche Dokumente für die Bescheinigung der Ehe oder einer Lebenspartnerschaft braucht, muss damit nicht mehr aufs Amt gehen, teilt die Stadt mit.

Ihre Online-Angebote werden auf der städtischen Internetseite www.muehlhausen.de in einem eigenen Bereich gebündelt. Über den entsprechenden Link gelangen Nutzerinnen und Nutzer auf die einheitliche Thüringer Verwaltungsplattform „Thavel“. Die dort eingegeben Anliegen werden direkt an die Stadtverwaltung Mühlhausen weitergeleitet.

Um den Onlineservice nutzen zu können, muss man sich allerdings bei Thavel einmalig ein Bürgerkonto mit seinen Daten anlegen. Die einmal dort eingegeben Angaben können dann in allen angeschlossenen Portalen und Online-Angeboten verwendet werden, also auch für andere digitale Behörden-Services, die schrittweise erweitert werden sollen. Mit Bestätigungen und Statusmeldungen würden die Antragsteller stets über den aktuellen Stand informiert. Eine Nutzung ohne Registrierung ist ebenfalls möglich, jedoch können die Online-Anträge dann nur am Schirm ausgefüllt und ausgedruckt werden.